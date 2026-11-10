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Avea 71 de ani, dar încă muncea. Un bărbat a murit după ce excavatorul pe care îl conducea s-a răsturnat într-o groapă. Video

Avea 71 de ani, dar încă muncea. Un bărbat a murit după ce excavatorul pe care îl conducea s-a răsturnat într-o groapă. VideoSursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Un bărbat de 71 de ani a murit în timp ce lucra pe un excavator, în comuna Ciorescu, din municipiul Chișinău. Utilajul pe care îl conducea s-a răsturnat și a căzut într-o groapă, în timpul unor lucrări de terasament. Bărbatul a rămas prins sub brațul excavatorului. Salvatorii au intervenit pentru a recupera trupul neînsuflețit.

Incidentul a avut loc pe 9 noiembrie, pe strada Alexandru cel Bun, nr. 7, din Ciorescu. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 17:42. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), bărbatul, născut în 1955, efectua lucrări de terasament cu excavatorul. La un moment dat, utilajul s-a răsturnat și s-a prăbușit într-o groapă. În urma traumatismelor suferite, operatorul a murit pe loc.

„La fața locului a intervenit efectivul gărzii Detașamentului salvatori și pompieri Rîșcani, Direcției regionale căutare-salvare nr. 1 și Centrului Republican de Intervenție Operativă, care au efectuat lucrări de descarcerare a persoanei decedate. Alte circumstanțe se stabilesc”, a declarat ofițera de presă a IGSU, Liliana Pușcașu.

Sute de accidente de muncă, înregistrate anual

Tragedia readuce în atenție problema siguranței la locul de muncă. În Republica Moldova sunt înregistrate anual peste 500 de accidente de muncă. Unele se soldează cu decese, traumatisme grave sau boli profesionale.

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Cele mai afectate domenii sunt construcțiile, agricultura, industria prelucrătoare, transportul și depozitarea. Specialiștii atrag atenția că printre cauzele frecvente ale accidentelor se numără lipsa echipamentului de protecție sau folosirea necorespunzătoare a acestuia.

Căderile de la înălțime și strivirile provocate de utilaje se numără printre principalele riscuri de pe șantiere. Avertismentul vine din partea lui Andrei Prisăcari, șeful interimar al Inspecției Muncii Chișinău.

„Multe accidente au loc pentru că angajatorii nu oferă echipament de protecție adecvat. În acest context, Inspectoratul Muncii desfășoară controale riguroase pe șantiere pentru a verifica respectarea normelor de siguranță și pentru a preveni accidentele”, a declarat Prisăcari.

La rândul său, Iurie Pînzaru, șef de secție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, spune că prevenirea accidentelor nu depinde doar de echipamente. La fel de importante sunt instruirea angajaților și respectarea regulilor de lucru.

„Acest scop este unul important pentru a avea angajați sănătoși. Ca să fie eficientă economia statului, trebuie să avem lucrători sănătoși”, a precizat specialistul.

Acesta atrage atenția și asupra sănătății psihologice a angajaților. Un mediu de lucru echilibrat contribuie la starea de bine a salariaților și la productivitatea acestora.

Construcție blocuri

Construcție blocuri. Sursă foto: Freepik

Guvernul schimbă modul de evidență a accidentelor de muncă

În aprilie 2026, Guvernul a aprobat modificări la Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. Schimbările urmăresc îmbunătățirea colectării și transmiterii datelor despre incidentele produse la locul de muncă. Potrivit noului mecanism, Inspectoratul de Stat al Muncii va colecta informațiile despre accidente. Datele vor include și cazurile în care sunt implicate persoane civile angajate în autorități și instituții publice cu statut special.

Informațiile vor fi preluate din procesele-verbale întocmite de angajatori și inspectorii de muncă. Ulterior, acestea vor fi transmise Biroului Național de Statistică, în formă anonimizată și agregată, conform normelor europene.nO altă schimbare vizează reducerea birocrației pentru angajatori. După raportarea accidentului la Inspectoratul de Stat al Muncii, aceștia nu vor mai trebui să completeze separat chestionarul statistic „Accidentele de muncă”. Astfel, va fi eliminată raportarea dublă. Datele pentru perioada 2019–2024 arată că în Republica Moldova au fost înregistrate anual între 400 și 600 de accidente de muncă.

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