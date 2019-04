Situație critică în Capitală! Sute de blocuri au rămas fără apă caldă și căldură. Când vor fi remediate avariile

Peste 600 de blocuri și imobile din Capitală au fost afectate, după ce rețeaua de termoficare a orașului prezintă mai multe avarii, a transmis RADET.





Blocurile și imobilele din patru sectoare ale Bucureștiului sunt afectate de avarii:

- 158 din Sectorul 2

- 126 din Sectorul 4

- 235 din Sectorul 6

În sectorul 2, avariile produse joi, la ora 9:00, vor fi remediate, furnizarea agentului termic urmând să fie reluată vineri de la ora 6:00.

Avariile produse în Sectorul 3, miercuri, vor fi remediate vineri la ora 1.

Avariile din Sectorul 4, produse joi, vor fi remediate vineri la ora 3:00.

În sectorul 6, avariile produse marți și joi for fi remediate până vineri la ora 12:00, anunță RADET.

Judecătorii Tribunalului București au decis, miercuri, intrarea în faliment a RADET.

Conform comunicatului de presă al Primăriei Capitalei, activitatea RADET va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetică, iar bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură.

„Ii asigur pe toti cetatenii Capitalei ca vor avea in continuare apa calda si caldura la parametri optimi! Decizia de astazi a instantei nu are consecinte asupra continuitatii furnizarii agentului termic catre populatie pentru ca am luat din timp masurile necesare astfel incat bucurestenii sa nu fie afectati. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, infiintarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice.”, a declarat primarul general Gabriela Firea, conform comunicatului.

De asta s-a pensionat Augustin Lazar! Ce pensie are. Suma e COLOSALA

Pagina 1 din 1