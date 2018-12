Avantajele piscinelor si de ce numarul de piscine este in crestere?

Oamenii care inoata in mod obisnuit, ard calorii si pierd in greutate, spune Jane Moore, MD, un medic si inotator activ de la Tacoma, Washington.





Tot mai multe persoane sunt interesate de constructii piscine. In timp ce acest lucru poate parea evident pentru inotatorii obisnuiti, exista sportivi, care cred ca piscinele sunt strict pentru copii sau distractii de vara. Exista, de asemenea, o eroare circulata pe scara larga ca inotul nu este o forma eficienta de pierdere in greutate.

Pe tot parcursul anului, multe centre de Cruce Rosie Americana, YMCA si Centre de Comunitati Evreiesti ofera cursuri si antrenamente organizate pentru cei neinitiati. Prin urmare, pare oportuna oferirea unei scurte recapitulari a motivelor pentru care toata lumea poate beneficia de inot ca o forma primara, secundara sau alternativa de fitness fizic pentru a completa rutina existenta.

Avand in vedere avantajele oferite de inot si dorinta tot mai multor persoane sa practice acest sport un numar foarte mare de persoane dar si de unitati de cazare sunt interesati sa obtina cele mai bune preturi piscine si sa includa piscinele pe listele lor.

Iata avantajele inotului care au facut ca piscinele sa fie tot mai cautate:

1. Ajutor pentru inima

Inotul ofera conditionari cardiovasculare fara egal, cu conditia sa practici in mod constant si cu o tehnica buna. In timp ce alte forme de exercitii fizice pot fi mai eficiente la nivelurile de elita (cum ar fi alergarea sau ciclismul), incorporarea inotului intr-o rutina de formare incrucisata si impingerea in practica vor avea ca rezultat o imbunatatire generala.

2. Echilibreaza-ti cladirea

Inotul construieste mai mult timp, muschi mai fermi, care completeaza muschii mai scurti care se dezvolta de la antrenamentele in greutate. Acesti "muschi de inotatori" ajuta, de asemenea, la stimularea metabolismului pentru a mentine caloriile arzand mai mult.

3. Cross-training

Inotul nu numai ca sporeste capacitatea cardiovasculara, ci si mareste puterea musculara, dar ofera si corpului tau o pauza de la activitati de impact mai mare, precum baschet, alergare si haltere. Prin crearea unei rutine echilibrate de antrenament, sportivii evita leziunile, permitand corpului lor sa se vindece, in timp ce nu renunta la sesiunile zilnice de antrenament.

4. Cresterea flexibilitatii

O piscina incalzita relaxeaza muschii, sporind flexibilitatea si permitand o intindere importanta. De asemenea, dupa antrenamentele de anduranta intensa pe baza de acid lactic (alergare, ciclism, greutati), un inot usor ajuta la eliminarea toxinelor care impiedica apasarea musculara si durerea in ziua urmatoare.

5. Intariti-va nucleul

Inotul dezvolta forta de baza a corpului deoarece utilizeaza simultan toti muschii corpului. Desi 70% din efortul unui inotator provine de pe corpul superior, antrenamentul cu kickboard si antrenamentul cu pluta poate oferi un antrenament excelent pentru picioare.

6. Rezistenta

Inotatorii pot sa inoate mai mult decat ar putea sa sustina si in alte activitati. Cu ajutorul tehnicii corecte, un inotator va fi capabil sa se antreneze pentru perioade mai lungi de timp decat in ​​cazul in care a alergat si, ca rezultat, va arde mai multe calorii.

7. Aventura

Multe lanturi noi de cluburi de sanatate ofera piscine curate, iar comunitatile locale isi gasesc un interes din ce in ce mai mare pentru facilitatile in aer liber in timpul lunilor de vara. Cautati bazine disponibile in zona dvs. si, daca sunteti in stare, localizati un corp natural de apa (lac, ocean, iaz) si explorati bucuria inotului in aer liber.

Oamenii care inoata in mod obisnuit, ard calorii si pierd in greutate, spune Jane Moore, MD, un medic si inotator activ de la Tacoma, Washington. Cheia este sa te fortezi putin.

ULTIMA ORA! Cadavru gasit langa vila Elenei Udrea! Ce se intampla acum!

Pagina 1 din 1