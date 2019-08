În 18 ani de existență, Uniunea Studenților din România (USR) a dezvoltat o serie de proiecte anuale cu impact național, devenite evenimente de referință în rândul studenților: Festivalul UniFEST, Congresul Studenților din România, USR Summer Camp, Academia de Training, Gala Studentului. Zeci de mii de studenți au fost beneficiarii direcți sau indirecți ai acestor programe și proiecte menite să contribuie la dezvoltarea lor personală.

„ Distracție gratis, nu degeaba!”

An de an, Uniunea Studenților din România organizează Festivalul UniFEST, sub deviza consacrată „Distracție gratis, nu degeaba!”. Astfel, studenții din România au acces gratuit la evenimente culturale, sportive, de educație non-formală sau de divertisment. În fiecare an, festivalul abordează o nouă temă, de la tradiții, la tema călătoriei sau tema unității naționale abordate anul trecut cu prilejul Centenarului Marii Uniri. Anul acesta, UniFEST-ul va debuta cu câte o conferință de presă în București, Iași, Suceava, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Sibiu, Oradea, Arad, Timișoara, Craiova, Târgoviște și Constanța. Tot în prima zi a festivalului va avea loc promovarea activităților de voluntariat prin intermediul Paradei Asociațiilor Studențești. Ca în fiecare an, studenții vor beneficia de acces gratuit în baza legitimației de student la spectacole de teatru, operă, la film, concerte de muzică clasică. „Aceasta a fost nevoia de bază de la care a pornit festvialul: de a promova cultura în rândul tinerilor din România. Prin urmare, Uniunea Studenților din România își asumă această responsabilitate și reușește an de an să ofere bilete gratuite, eliminând barierele ce țin de situația financiară a studentului”, a explicat pentru EVZ, George Uzun, președintele USR.

Un strop de culoare în studenție

Ca evenimente de tradiție, în cadrul festivalului, vor avea loc „Noaptea albă a Teatrului Studențesc” care oferă studenților posibilitatea și plăcerea de a vedea spectacole de teatru până cand răsare soarele sau „Seara Filmului”. Totodată, printre evenimentele cu care USR a obișnuit studenții se numără: Seara Românească, cea de folk și cea de stand-up, unde distracția și veselia vor fi în toi. Aceste evenimente au rolul de a colora studenția participanților și de a încuraja socializarea promovând trupele tinere. „Pe parcursul festivalului, se organizează și o campanie de prevenție dentară, unde colegii noștri de la medicină dentară ne vor oferi sfaturi despre cum ar trebui să ne îngrijim dinții. Tot în cadrul acestei campanii, studenții vor putea beneficia de consultații gratuite la stomatolog. Datorită faptului că voluntariatul ne-a învățat să fim solidari, dorim să promovăm acest lucru și în societate. Astfel vom organiza și o campanie de donare de sânge pentru a veni în sprijinul comunităților noastre”, adaugă George Uzun.

Locul unde experiențele prind viață

Summer Camp este un alt avantaj al vieții de student. Acest proiect își propune să anime perioada petrecută de studenții din toată țara la Costinești prin intermediul Programului Național de Tabere Studențești. Astfel, voluntarii USR organizează o serie de evenimente care oferă modalități de petrecere a timpului liber, precum și competiții sportive, activități de ecologizare, focuri de tabără sau seri de socializare.

Teoria este pusă-n practică

De-a lungul anului universitar, organizatorii Summer Camp participă la o serie de sesiuni de instruire cu privire la modalitățile de derulare a activităților de voluntariat, management de proiect și managementul voluntarilor. Cu noțiunile teoretice acumulate, ei organizează în mod practic, acțiuni diverse în Costinești unde vor implică tinerii veniți în taberele studențești oferite de Ministerul Tineretului și Sportului, promovând astfel un stil de viață sănătos. Dintre acestea amintim: organizarea de competiții sportive pe plajă, organizarea serilor culturale de folk și muzici bune, activități de ecologizare, sesiuni de activități non-formale și color fight. „Proiectul, prin grupul țintă ales, este în concordanță cu politica de tineret a Uniunii Europene, definită prin Strategia 2020 care menționează că tinerii europeni au un cuvânt important de spus întrucât sunt primii afectați de evoluțiile economice, sociale, de globalizare sau de diversitatea culturală. Tocmai lor li se cere sa creeze alte forme de relații sociale, alte modalități de exprimare a solidarității, de confruntare cu diferențe și de împlinire în același timp cu apariția noilor incertitudini”, explică George Uzun.

Creșterea stimei de sine un obiectiv Summer Camp

În același document se menționează că, în ciuda situațiilor extrem de diverse, tinerii împărtășesc în egală măsură valori și ambiții, dar se confruntă totodată și cu aceleași dificultăți. Situația de incertitudine în care se află, generează sentimente de teamă și de fragilitate față de condiția lor, pierderea încrederii în sistemele decizionale existente și un anumit grad de detașare de formele tradiționale de participare la viață publică, precum și de participare la organizațiile de tineret. Prin activitățile acestui proiect –urmărim creșterea încrederii în sine în rândul tinerilor, implicarea lor activă în viața publică, prin participarea activă a acestora la acțiuni din domenii cât mai diverse: sport, cultură, educație non-formală, divertisment.

