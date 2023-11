Autostrada Sibiu-Făgăraș, ultima realizare CNAIR. Turcii de la Makyol se vor ocupa de lucrări

Se va construi astfel o porțiune de drum de mare viteză, din care primii 34 de kilometri reprezintă cele două loturi de pe Autostrada 13 Sibiu-Făgăraș. De lucrări, se va ocupa constructorul turc Makyol, constructor ar urma să construiască toți cei 68 de kilometri de pe Autostrada Sibiu – Făgăraș.

Restul de 26 de kilometri revin sectorului de drum Barcău-Chiribiș situat pe autostrada Transilvania, de care se va ocupa firma omului de afaceri Erbașu.

Autostrada Sibiu Făgăraș: timp de execuție 48 de luni

Autostrada Sibiu – Făgăraș este compusă din patru tronsoane după cum urmează:

Tronsonul 1: Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) – Avrig – Mârșa (DJ105G): 14,25 km;

Tronsonul 2: Avrig – Mârșa (DJ105G) – Arpașu de Jos (DN1): 19,92 km,

Tronsonul 3: Arpașu de Jos (DN1) – Sâmbăta de Sus (DJ105B): 17,61 km,

Tronsonul 4: Sâmbăta de Sus (DJ105B) – Municipiul Făgăraș (16,26 km) și drum de legatură cu DN1 (5,6 km)

Finanțarea contractelor este inclusă în Programul Transport 2021-2027, iar 40% din fonduri sunt asigurate de Uniunea Europeană. Raportat la numărul de kilometri de autostradă, Makyol devine al treilea mare constructor din România după UMB și WeBuild.

Fondurile vin prin Programul Transport 2021-2027

Lotul 1 de pe Autostrada Sibiu, tronsonul Boița-Avrig are o lungime de 14 kilometri, în timp ce al doilea tronson, Avrig-Mârșa -Arpașu de Jos are o lungime de 20 de kilometri. Makyol a anunțat că durata de proiecție și execuție este de 4 ani. Pentru primul tronson, Boița-Avrig, lung de 14,2 kilometri constructorul turc are la dispoziție o finanțare de 1,89 miliarde de lei, informează economica.net.

Autostrada Sibiu Făgăraș va fi gata în patru ani

Pentru cel de-al doilea lot Avrig-Mârșa-Arpașu de Jos constructorul turc are la dispoziție 1,5 miliarde de euro, fără TVA. Compania ”Construcții Erbașu” se va ocupa de construcția lotul 3 de pe Autostrada Transilvania. Lot care va asigura legătura între Suplacu de Barcău-Chiribiș.

În acest caz, contestațiile au fost respinse de CNSC, prin urmare CNAIR poate semna contractul cu firma câștigătoare, menționată anterior. Turcii vor avea la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor și un buget de 884,2 milioane de lei fără TVA.