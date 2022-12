Autorul unei cărți despre Elon Musk susține că multimiliardarul este un om complex

„Breaking Twitter” este proiectat să fie lansat în toamna anului viitor, a declarat Mezrich. Mezrich a anunțat planurile pentru noua sa carte pe Twitter, spunând că: „va fi o poveste grozavă”. Cartea este de așteptat să includă „conflictul cultural dintre dreapta și stânga”, dar și să intre în detalii despre sensul libertății de exprimare, a spus Mezrich.

„Elon Musk este unul dintre cele mai complexe personaje ale vremurilor noastre”, a spus Mezrich. Mezrich a scris anterior „The Antisocial Network”, cartea despre GameStop și „The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook — A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal”, care a fost ulterior transformat în filmul „The Social Network”.

Mezrich a spus că a terminat de scris o carte în șase luni. El a adăugat că nu era deranjat dacă una dintre cărțile sale nu avea final. În schimb, se concentra pe evenimente despre care merită să fie scris și care au potențialul de a deveni filme.

Cumpărarea companiei

Intenția lui Musk față de achiziționarea Twitter datează din aprilie, când a acceptat pentru prima dată să cumpere compania, fiind deja un acționar majoritar al acesteia. Musk a cerut să aibă loc achiziția în iulie, dar Twitter l-a dat în judecată. După o bătălie juridică controversată, Musk s-a oferit în octombrie să cumpere Twitter, din nou, iar afacerea a fost încheiată pentru 44 de miliarde de dolari.

De când a devenit proprietarul Twitter la sfârșitul lunii octombrie, mii de angajați au fost disponibilizați, concediați sau și-au dat demisia. Musk a schimbat regulamentele de la Twitter, a adăugat inclusiv un serviciu de abonament lunar de 7,99 dolari și a transformat birourile în dormitoare la sediul companiei din San Francisco, potrivit Business Insider.