Autoritățile sunt în alertă! Un autobuz a luat foc pe autostradă, provocând decesul a 46 de persoane

Marți dimineață, în jurul orei locale 02.00, un autobuz care se deplasa pe o autostradă din vestul Bulgariei a luat foc. Din păcate, 46 de persoane și-au pierdut viața, iar printre victime se numără și copii, anunță autoritățile locale, citate de BBC.

Incidentul a avut loc la kilometru 31 al autostrăzii Sofia – Blagoevgrad.

Incendiul a izbucnit atunci când autobuzul se afla în apropierea satul Bosnek, a anunțat Ministerul de Interne, citat de agenția de presă BTA.

Nikolai Nikolov, șeful departamentului de siguranță împotriva incendiilor din cadrul Ministerului de Interne, a declarat pentru o televiziune privată că printre cele 46 de persoane decedate se numără și copii. Printre persoanele care și-au pierdut viața este și șoferul autobuzului.

Autobuzul avea 52 de pasageri. Dintre aceștia, doar șapte au supraviețuit, însă au fost transportați la spital în stare gravă. Supraviețuitorii sunt două femei și cinci bărbați.

Din primele informații, autobuzul venea din Turcia și mergea spre Macedonia de Nord. Autocarul avea numere macedoniene

Imaginile cu autobuzul în flăcări au fost postate pe rețelele de socializare.

Last night our Bus had a blow out on the way home. The togetherness from each saints fan who shared that bus with us makes me so f¥ckin proud to be a Saintee. I hope all those hurt make a speedy recovery – thankfully no fracture to Hubby’s tibial plateau 🥺 Scary, scary shit! pic.twitter.com/7BnLfLQrff

— ☆🏆ҍҽեհ ǟʀʄǟօʊɨ🏆☆ (@B3thArfaoui) November 21, 2021