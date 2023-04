Autoritățile federale caută un cumpărător pentru First Republic Bank. Cine sunt bogătașii care şi-au depus ofertele pentru banca americană

Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) a cerut mai multor bănci puternice – inclusiv JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc., US Bancorp și Bank of America Corp. – să depună oferte finale pentru First Republic Bank până duminică, după evaluarea inițială.

FDIC a contactat corporațiile bancare joi, la o zi după ce acțiunile First Republic Bank au scăzut cu 30%. Banca a suferit o scădere inițială a prețului acțiunilor cu 50% marți, după ce creditorul din San Francisco a dezvăluit că clienții au retras depozite în valoare de 100 de miliarde de dolari – 40% din companie – în primele trei luni ale anului.

Prăbușirea a împins First Republic Bank să caute asistență federală și să fie plasată sub administrație judecătorească

După ce a decis că poziția creditorului s-a deteriorat dincolo de șansa de a căuta salvare prin sectorul privat, se pare că FDIC a contactat alte companii publice importante pentru ajutor.

În prezent, băncile interesate evaluează opțiunile pentru a vedea pentru ce ar dori să liciteze, a spus una dintre surse, adăugând că este probabil ca creditorii să liciteze pentru toate depozitele FRC, o bucată considerabilă din activele sale și unele dintre pasivele sale. US Bancorp nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. First Republic, FDIC, Guggenheim și celelalte bănci au refuzat să comenteze.

Persoanele care au cunoștință de această problemă au declarat pentru Bloomberg că autoritatea de reglementare a oferit fiecărei bănci un preț propus și un cost estimat pentru fondul de asigurare a depozitelor agenției.

First Republic urmărește să vândă activele sale în valoare de 50 de miliarde de dolari până la 100 de miliarde de dolari, inclusiv ipoteci și titluri de valoare.

Ce se va întâmpla dacă nu se va ajunge la nicio înţelegere

De atunci, FDIC și-a redus alegerile la cel puțin o jumătate de duzină de bănci, inclusiv Citizens Financial Group Inc. Se așteaptă ca o înțelegere să fie anunțată duminică seara înainte de deschiderea piețelor asiatice.

Autoritatea de reglementare va anunța de asemenea că a confiscat Banca First Republic. Dacă va intra în administrare judecătorească, ar fi a treia bancă din SUA care se prăbușește din marie încoace.

Dacă niciunul nu preia controlul, FDIC ar putea prelua banca și ar putea oferi un suport guvernamental pentru toate depozitele, aşa cum s-a procedat cu Silicon Valley Bank și Signature Bank din New York, informează nypost.com.