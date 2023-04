Situație dramatică în sectorul bancar. Încă o banca americană, în pragul falimentului. Ce spun economiștii despre acest nou dezastru

Pe fondul celei mai mari tulburări care a lovit sectorul bancar în 2008, banca se confruntă acum cu opțiuni dificile pentru a se salva, a spus o sursă familiarizată cu chestiunea. Surse au declarat că rezultatul cel mai probabil pentru banca cu probleme este ca Federal Deposit Insurance Corporation să o ia în administrare.

Acțiunile First Republic au scăzut cu peste 90% în acest an, deoarece investitorii şi-au pierdut încrederea în bancă, după ce alte două bănci regionale au intrat în faliment în martie. Alte bănci sunt solicitate de FDIC pentru potenţiale oferte pentru First Republic, dacă banca va fi pusă sub administrare de autorităţile de reglementare, au declarat surse pentru Faber.

First Republic Bank, în pragul falimentului

First Republic a spus vineri că „suntem angajaţi în discuţii cu mai multe părţi despre opţiunile noastre strategice, continuând să ne servim clienţii”. De asemenea, consilierii First Republic se pregătesc să propună băncilor mai mari un plan care să permită băncii regionale să vândă obligaţiuni şi alte active la un preţ peste piaţă şi apoi să majoreze capitalul propriu. Vânzările ar avea ca rezultat o pierdere pentru băncile care cumpără obligaţiunile, dar ar putea fi mai ieftine pe termen lung decât lăsarea băncii să eşueze şi să fie confiscată de autorităţile de reglementare.

Acţiunile First Republic au închis luni la 16 dolari pe unitate, înainte ca banca să raporteze rezultatele financiare din primul trimestru, care au arătat o scădere a depozitelor de aproximativ 40%. Acţiunile băncii au scăzut cu peste 60% în următoarele două zile, atingând un nou minim istoric.

First Republic este o bancă regională care s-a concentrat pe persoanele cu averi nete ridicate şi pe afacerile acestora, inclusiv oferind credite ipotecare la dobânzi scăzute.

First Republic a declarat luni că intenționează să își micșoreze bilanțul și să reducă cheltuielile prin reducerea compensațiilor directorilor, reducerea spațiului de birou și concedierea a 20% până la 25% din angajați în al doilea trimestru.

Luna trecută, îngrijorările legate de starea băncii i-au determinat pe brokerii de top, inclusiv pe secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, și CEO-ul JPMorgan, Jamie Dimon, să încheie un acord de salvare fără precedent de 30 de miliarde de dolari .

Valoarea de piaţă a acelor ipoteci, precum şi a altor active pe termen lung din bilanţul băncii a scăzut de când Fed a început să majoreze dobânzile anul trecut, făcându-i pe investitori să se îngrijoreze că banca va trebui să înregistreze o pierdere considerabilă dacă va fi forţată să vândă acele active pentru a strânge numerar, relatează theguardian.com.