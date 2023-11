Austria are nevoie de România în Schengen. Apelul unui ministru austriac

Austria are nevoie de România în spațiul Schengen, a spus ministrului austriac al Afacerilor Sociale, Sănătăţii, Îngrijirii şi Protecţiei Consumatorilor, Johannes Rauch. El consideră că această aderare ar putea aduce avantaje pentru multe companii.

„Atât Austria, cât şi România ar beneficia considerabil de pe urma aderării României la Schengen. Ar exista avantaje pentru multe companii şi ar fi, de asemenea, o mare uşurare pentru cei 30.000 de îngrijitori care lucrează 24 de ore pe zi şi de care depind mii de familii din Austria”, a scris Johannes Rauch pe „X”, fosta rețea de socializare Twitter.

Both Austria and Romania would benefit greatly from Romania’s #Schengen accession. It would have advantages for many companies and would also be a great relief for the 30,000 24-hour caregivers on whom thousands of families in Austria depend. pic.twitter.com/CgcCxmYJsK

— Johannes Rauch (@johannes_rauch) November 28, 2023