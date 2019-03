Aurelian Pavelescu, replică necurţătoare celor care îl atacă: „Sub sceptrul Seniorului au intrat în PNȚCD tot felul de canalii”

Aurelian Pavelescu a fost atacat din toate părţile imdiat după dezvăluirea făcută de Liviu Dragnea în care anunţa despre noua alianţă a PSD-ului cu PNŢCD. În acest context, liderul partidului ţărănist, a publicat pe social media o replică tuturor celor care l-au criticat această decizie.





Aurelian Pavelescu: "Se împlinesc anul acesta 24 de ani de când marele lider, Corneliu Coposu, a trecut în lumea drepților și așteaptă și el, cum este omenesc, a doua venire a lui Hristos pentru ziua din urmă. A lăsat în urmă o mare idee, mai mult decât un partid! Pentru că partidul pe care îl construise cu greu a sucombat în neputință, după o guvernare dezastruoasă, și rupându-se de popor în lipsa sa. S-a risipit peste tot, dovedind că, sub sceptrul Seniorului au intrat în PNȚCD tot felul de canalii. După votul tragic din 2000, au fugit pe la PNL, PDL și PSD, iar alții s-au apucat să-și facă meserie din făcutul de pomeni în numele său, să mai câștige chiar un bănuț și o băgare de seamă, după ce au făcut câte o bursă la George Soros, ca nefericitul șef de la Fundația Coposu".

PNŢCD, în opinia lui Pavelescu, atunci când l-a preluat era un partid distrus de hiene şi cu greu la reuşit să-l aducă la viaţă

"Am luat partidul ucis, complet distrus, cu corpul sfășiat de aceste hiene, care-i mâncaseră cu burțile flămânde mereu - la propriu, pentru că nu aveau meserii sau cariere să le asigure o viață decentă -, și l-am readus încetul cu încetul la viață. Dându-i afară pe inepți și reconstruind IDEEA PNȚCD. Cu greu. PNȚCD fusese în interbelic un partid de stânga - națională, de masă, vechiul PNȚ, cu uriașii săi lideri - Maniu, Mihalache, Madgearu, Titulescu..., trecut într-o zonă confuză ideologică după 1990, aparent creștin-democrată, de fapt neo-liberală, cu asumarea integrală a ideii statului minimal, după moartea Seniorului, adică total opusul a ceea ce fusese PNȚ! A trebuit să reconstruiesc de la capăt, pe temeliile adevăratei sale ideologii, conservatoare și naționale, într-o modernitate în care ideologiile au fost asaltate de tot felul de mișcări găunoase stradale, manipulate de interesele corporatiste", a scris Pavelescu pe contul personal de Facebook.

În lupta împotriva colonizării României, doar PSD a spus adevărul şi a luptat cu abuzurile multinaţionalelor, băncilor, poliţia politică din justiţie... Doar PSD-ul a avut puterea de a face ceva benefic, mai spune liderul PNŢCD

"A venit vremea să readuc PNȚCD în lupta politică, redându-l poporului român, care are nevoie de el! O alianță cu liberalii era exclusă, după ce PNL s-a pus cu totul în slujba intereselor străine și a trădat națiunea, devenit un instrument al individului de la Cotroceni care urăște poporul român și lucrează sistematic la distrugerea sa. Într-un context complicat, cei care, la putere fiind, au spus adevăruri pe care și alții le-am spus cu ani și ani în urmă, despre transformarea României în colonie, abuzurile multinaționalelor și băncilor, poliția politică din justiție menită să distrugă tot ce este românesc și național, au fost cei de la PSD! Față de mine și alții care am vorbit despre distrugerea României chiar cu multă vreme în urmă, PSD-ul a avut și puterea de a face ceva, beneficiind de ceea ce PNȚCD nu a avut șansa, de votul masiv al românilor din 2016! Acesta este adevărul, că vor sau nu vor unii și alții! Am susținut această luptă și, iată și roadele ei - un exemplu, Laura Codruța Kovesi ajunsă, pentru faptele ei, în pragul pușcăriei.

Lăsati-l să doarmă în pace pe Senior, hienelor! Unde sunt faptele voastre?", concluzionează Aurelian Pavelescu.

