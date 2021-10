Durere fără margini pentru Aurel Pădureanu A murit cu zile. ”Sunt copleșit de durere”

Aurel Pădureanu are sufletul rupt în bucăți după ce marea lui iubire, soția sa, a decedat în urmă cu 7 luni. Sora lui, Fănica, s-a stins din viață azi din cauza cancerului care i-a furat toate clipele frumoase. Artistul urmează să își ducă sora pe ultimul drum.

”După moartea Corneliei, care mi-a lăsat un gol imens în suflet, a murit și surioara mea. Fănica o chema, o femeie minunată, un om excepțional din toate punctele de vedere. Era cea mai mare dintre frați, avea 75 de ani, i-am pierdut și pe ceilalți doi, deci am rămas singurul. Sunt copleșit de durere, am o stare așa de proastă, mă gândesc că moartea e mai aproape de om mai mult ca niciodată”, a spus Aurel Pădureanu la Antena Stars.

Ghinion peste ghinion

Artistul a ajuns în pragul disperării după ce soția lui a plecat de lângă el cu câteva luni în urmă. Un alt ghinion a apărut în viața acestuia, a pierdut casa și fost nevoit să se mute în chirie. Apropiații bărbatului au declarat că a ajuns la capătul puterilor, abandonat de prieteni, de fani, nu mai este chemat la evenimente, iar banii sunt din ce în ce mai puțini.

”Am pierdut casa la bancă, stau cu chirie, nu m-a ajutat nimeni, absolut nimeni. Asta este, stau cu chirie și mă mut dintr-o casă în alta. Mai merg la cântări, dar multe s-au amânat pentru la anul. (…) Lupt să fiu sănătos, ca să-mi ajut familia și să fiu alături de Alexandru. Asta a fost și dorința Corneliei, nu ar fi vrut să ne vădă pe noi distruși. Dorința mea supremă este să organizez un festival, Cornelia Catanga, pentru că atâta lume care trebuia să vină la moartea ei, să vină la acest spectacol. Cu bilete, ca să pot să stau civilizat și să-mi duc bătrânețea liniștit”, a mărturisit, recent, Aurel Pădureanu.

„După moartea Corneliei nu am dat hainele ei, încă le păstrez, ele îmi alină sufletul atunci când mă arde dorul de ea. O să mai dau din ele, dar să văd la cine, cineva să merite lucrurile Corneliei. Nu vreau să le dau la oricine. Am și visat-o, normal, dacă mă gândesc non-stop la ea. Merg la cimitir din două în două zile, vorbesc cu ea, îi aprind o lumânare. Ultima dată am visat-o acum vreo săptămână, dar nu mai știu să îți spun cum anume”, a dezvăluit Aurel Pădureanu după moartea Corneliei Catanga.