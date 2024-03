Blocul suveraniștilor are probleme. George Simion mai pierde un aliat important

AUR mai pierde un aliat din cauza comportamentului afișat de liderul Geroge Simion. La scurt timp după ce Ilan Laufer a anunțat că părăsește blocul suveraniștilor, a venit rândul celor de la ANȚ (Alianța Național Țărănistă) să facă pasul în spate.

AUR, partidul condus de George Simion, pare că-și pierde rând pe rând partenerii politici. La scurt timp după ce Ilan Laufer s-a dezis de acțiunile liderului Simion, a venit rândul celor de la ANȚ (Alianța Național Țărănistă) să facă pasul în spate și să se retragă din Alianță.

ANȚ a emis un comunicat în acest sens la nici două zile după ce fostul ministru social-democrat Ilan Laufer și-a retras formațiunea politică, „Forța Identității Naționale” din AUR. În prezent, blocul suveraniștilor este format din partidul condus de George Simion și Partidul Republican, în fruntea căruia se află Marian Cucșa.

Radu Ghidău a anunat retragerea din AUR într-o postare pe rețelele de socializare. La fel ca Ilan Laufer, președintele ANȚ a acuzat derapajele liderului Simion. În accepțiunea lui Ghidău, președintele AUR s-a îndepărtat de la valorile și principiile fundamentale ale democrației.

„Decizia de a pune punct colaborării cu AUR, a fost luată în urma unei analize detaliate a comportamentului și a acțiunilor domnului George Simion, liderul AUR. Alianța Național Țărănistă a constatat că domnul Simion nu împărtășește valorile și principiile fundamentale ale democrației și ale unui dialog deschis și constructiv în politică”;

„Ne-am confruntat cu o lipsă constantă de receptivitate și deschidere din partea domnului Simion în ceea ce privește soluționarea problemelor reale ale românilor și adoptarea unor politici responsabile și eficiente pentru binele comun. În ciuda eforturilor noastre de a aduce propuneri constructive și de a contribui la dezvoltarea societății românești, am fost întâmpinați cu indiferență și respingere”, a declarat Radu Ghidău.

Nu în ultimul rând, ANȚ îl acuză pe Simion de excese totalitare și un stil de conducere dictatorial. „De asemenea, considerăm că abordarea domnului Simion în politică este una marcată de tendințe totalitare și de un stil de conducere dictatorial. Nu se încadrează în valorile noastre democratice și în respectul pentru diversitatea și pluralismul opiniei”, a mai transmis ANȚ.

Lupta internă din cadru AUR s-a mutat pe micile ecrane. Ilan Laufer, președintele partidului „Forța Identității Naționale” invitat la un post de televiziune, a devoalat „comportamentul dictatorial” al fostului partener George Simion.

Laufer îl acuză pe Simion că jignește membrii partidului și numește președinți în funcțiile de conducere din teritoriu după bunul plac.

„Eu am crezut că e de spectacol mediatic, că joacă teatru, în sensul ăsta, ca să își atragă publicitate și că e un mod în care să facă opoziție, să atragă atenția asupra lui. Nu am crezut că acel comportament din exterior este mult mai grav cu membri din interiorul partidului și cu cei mai apropiați colaboratori. A fost absolut uimit să văd de cum își permite acest om să umilească și să trateze cu dispreț cei mai apropiați colaboratori ai lui. Deci omul acesta nu are ce să caute în politica românească”, a precizat Ilan Laufer.