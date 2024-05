International Lingourile de aur, noua modă în rândul clienților din Coreea de Sud. Cererea a crescut cu 27%







Magazinele din Coreea de Sud au un nou articol popular în stoc. Clienții pot achiziționa acum mini lingouri de aur.

Mini lingouri de aur, noua modă din Coreea de Sud

CU, cel mai mare lanţ de magazine din Coreea de Sud, a venit cu o idee inedită pentru clienții săi. Lanțul de magazine a colaborat cu Korea Minting and Security Printing Corporation pentru a oferi clienţilor mini lingouri de aur.

Cu o greutate cuprinsă între 0,1 grame şi 1,87 grame, lingourile de aur au fost scoase la vânzare la punctele de vânzare CU din aprilie.

Pentru un lingou de 1,87 grame, prețul se ridică la 225.000 de woni (165,76 USD). Unul de 0,5 grame se vinde cu 77.000 de woni, potrivit CNBC.

Lingourile de 1 gram s-au epuizat în două zile, potrivit ştirilor locale

Lingourile vin cu mesaje de felicitare, urări de ziua de naştere şi modele pentru tipurile de personalitate.

Potrivit datelor colectate de Pocket CU, oamenii în vârstă de 30 de ani au fost cei mai activi în achiziţionarea acestor lingouri de aur. Ei au reprezentat peste 41% din vânzările totale de la lansarea lor.

Cei în vârstă de 40 de ani reprezintă 35,2% din vânzări, urmaţi de cei de 50 de ani cu 15,6%. Persoanele cu vârstă de 20 de ani au reprezentat 6,8% din totalul vânzărilor.

Cererea de lingouri şi monede din Coreea de Sud a crescut cu 27% de la an la an

Consiliul Mondial al Aurului a declarat că cererea de lingouri şi monede din Coreea de Sud a crescut cu 27% de la an la an. În primul trimestru al acestui an, cererea a ajuns la cinci tone.

Aceasta a fost cea mai puternică creştere trimestrială a achiziţiilor de aur din Coreea de Sud din ultimii doi ani, a menţionat WGC.

Alte magazine de proximitate merg, de asemenea, pe valul cererii de lingouri:

„De obicei, în vremuri de incertitudine economică, când moneda locală se depreciază, cererea de bijuterii fizice din aur creşte pe măsură ce investitorii autohtoni caută investiţii pentru active de refugiu sigure”, a declarat Heng Koon How, şeful strategiei pe pieţe, economie globală şi cercetare a pieţei la UOB.