Lazăr loveşte din nou: „Nu am instrumentat dosare penale privind fapte împotriva regimului comunist” Breaking news

Procurorul General al României, Augustin Lazăr, susține la această oră declaraţii de presă despre „clarificarea unor afirmaţii lansate în spaţiul public”. În ultima săptămână, în presă au apărut informații conform cărora Lazăr ar fi refuzat de două ori eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip.





Update 1: „Consider că am datoria să clarific aspecte despre primii ani ai carierei mele de procuror. Câteva instituții de presă mi-au pus etichete care să mă discrediteze. Nu sunt ofițer, subofițer, agent sau colaborator al fostei Securități sau al altui serviciu de informații. Sunt rezervist al Armatei Române la arma Geniu Acest fapt este atestat de adeverințele CNSAS. În acest moment nu am nicio emoție despre nicio verificare în arhivele CNSAS. Între anii 1982-1989 am fost procuror stagiar la Alba Iulia, fără nicio funcție de conducere. Mapa mea profesională este la CSM şi poate fi verificată. Revoluția m-a prins la 33 de ani ca procuror criminalist; nu am instrumentat dosare penale privind fapte împotriva regimului comunist.

Cine face o minimă verificare vede că erau instrumentate în justiția militară. Episodul „calitatea de președinte al comisiei de propuneri la Penitenciarul Aiud” a fost prezentat deformat. Atribuția acestei comisii nu era de a dispune punerea în libertate a unor condamnați, pentru că aceasta era atributul exclusiv al instanței. Comisia avea doar rolul de a verifica îndeplinirea unor condiții tehnice. Important de precizat este că legea în vigoare atunci avea aceleași prevederi pentru toate categoriile de condamnați, iar liberarea condiționată e reglementată relativ similar și în prezent, cu mențiunea că acum judecătorul face verificările”, a declarat Lazăr.

Ştirea iniţială: Amintim că primele reacţii despre acest caz au fost luni seară, 1 aprilie, la emisiunea „Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea.

Augustin Lazăr, la momentul respectiv procuror criminalist la Procuratura Alba Iulia, a îndeplinit în anumite momente și atribuții privind Comisia de propuneri pentru eliberare din cadrul Penitenciarului Aiud, care evalua situația tuturor condamnaților ce îndeplineau fracția de pedeapsă pentru liberare condiționată, informează Antena 3.

Săptămâna trecută, site-ul Lumea Justiției a publicat documente din arhiva CNSAS care arată că actualul procuror general al României Augustin Lazăr a fost în 1985 și 1986 președintele unor comisii de propuneri pentru liberare condiționată la Penitenciarul Aiud.

Augustin Lazăr a refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip, cu toate că la moemntul respectiv, acesta îndeplinea fracția din pedeapsă care îi permitea eliberarea condiționată. În momentul în care dosarul lui Iulius Filip a ajuns în fața unei comisii de eliberare condiționată, disidentul executase peste 1.300 de zile de închisoare din pedeapsă la care fusese condamnat în decembrie 1981.

Pe toată durata detenției, Iulius Filip a suportat chinuri de neimaginat.

Ca urmare a informațiilor apărute în presă, Inspecția Judiciară urmează să se ocupe de cazul care a zguduit România. pe toată durata detenției, Filip a suportat chinuri de neimaginat, fiind torturat în diverse locații ale Securității.

Anunțul lui Augustin Lazăr cu privire la activitatea sa profesională defăsșurată în perioada regimului communist vine în contextul în care miercuri, acesta urmează s susțină un interviu în fața ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru un nou mandate de procuror general al României.

