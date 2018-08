24 august, ziua în care Bucureștiul a fost atacat mișelește de nemți. Mărturii de sub ploaia de bombe

23 august 1944. Directiva operativă a Marelui Stat Major, semnată de generalul Gheorghe Mailat, anunță că „Armata Română încetează luptele alături de trupele germane în scopul de a obține pacea de la Națiunile Unite”. În aceeași zi, la ora 22.30, după arestarea generalului Antonescu, Regele Mihai citește Proclamația către țară, decretând încetarea ostilităţilor împotriva puterilor aliate şi începerea luptei alături de naţiunile unite. Generalii Hansen și Gerstenberg își dau cuvântul de onoare Suveranului că acceptă hotărârea poporului român ca o situație de fapt și că vor părăsi fără lupte teritoriul României. Bestiile hitleriste își încalcă, însă, cuvântul. La ora 6.30 dimineața, o coloană germană motorizată de circa 20 de autocamioane, precedată de un tun antiaerian de calibrul 88 de mm și cinci tunuri ușoare, forțează pătrunderea în București, venind dispre Băneasa spre fântâna Miorița. Apoi, populația Capitalei este atacată mișelește de rămășițele aviației nemțești. Evenimentul zilei vă propune o incursiune în Bucureștiul zilei de 24 august 1944, alături de cei care au fost prinși sub ploaia de bombe germane.





E 24 august 1944. În ultimele zile, canicula a devenit tot mai insuportabilă. Până și arborii au renunțat să se mai lupte cu vipia amiezilor și plâng galbeni pe marginea drumurilor sau prin parcurile pustii. E o neliniște apăsătoare în aer, teribilă. Noaptea trecută a fost zguduită de motorizatele care s-au preumblat prin București și prin împrejurimi, parcă năuce, parcă negăsindu-și locul și rostul. Fiecare vibrație a uriașelor mașini de fier a zguduit casele până la prăsele, iar urletul motoarelor a cutremurat ființele pentru a nu știu câta oară. Orice ai zice, nu te poți obișnui cu asta. Dar să lăsăm istoria să vorbească…

„Conform ordinului dat de Hitler la miezul nopții de 23 spre 24 august, trupele germane, concentrate în grabă în zona Otopeni, Băneasa, Tunari – la nord de Capitală -, întărite cu elemente de artilerie antiaeriană din spațiul Ploiești, au pornit în dimineața zilei de 24 august un atac asupra Bucureștiului. Acțiunea a fost declanșată la ora 6.30 de o coloana motorizată – circa 20 de autocamioane - precedată de un tun antiaerian de calibrul 88 de mm și cinci tunuri ușoare. Ajunși în fața podului Băneasa, militarii germani au fost nevoiți să se oprească. Pe pod, ostașii români realizaseră o baricadă din bărci luate de pe lac și din diferite alte materiale legate între ele cu sârmă ghimpată. Avertizați să nu se apropie de baricadă, germanii au încercat să înlăture obstacolul și au așezat în bătaie tunul greu antiaerian. Reacția trupelor române a fost extrem de puternică. Escadronul comandat de locotenentul Smărăndescu a reușit, din primele minute, să distrugă tunul greu antiaerian și patru camioane cu personal și muniție, determinând retragerea germanilor în satul Băneasa. La ora 7.30, întreaga coloană germană, care încercase să intre peste podul Băneasa spre făntâna Miorița, este definitiv înfrântă”. (Ion. V. Bârcă, sublocotenent) De altfel, bombele aviației nemțești au lovit și podul de cale ferată apărat cu trupurile soldaților noștri, pod care, prin prăbușirea sa, a blocat circulația pe șosea, între fântâna Miorița și lacul Băneasa.

Atacul asupra Palatului Regal din Capitală

Era, așadar, prima lecție primită de armata hitleristă de la români. Dar generalul german Gerstenberg, care văzuse în atacul de la podul Băneasa cheia succesului său militar, recurge la situația disperată, criminală, a bombardării cu avioane de luptă Stukas a clădirilor guvernamentale din Capitală. Gheroghe Teodorescu, căpitan în acea perioadă, povestește: „Eram comandantul gărzii Palatului Regal din Capitală, aveam pe atunci gradul de căpitan. În jurul orei 9.20 am auzit venind dinspre Otopeni mai multe avioane. La scurt timp, am zărit deasupra Bucureștiului, la o înălțime de 400-500 de metri, patru avioane germane de bombardament. Nu ne-a trecut prin cap să luăm măsuri, pentru că în acea perioadă era obișnuit zborul avioanelor germane deasupra Capitalei și, mai mult, eram convinși că ofițerii nemți primiți aseară la Palat se vor ține de promisunea că vor părăsi fără lupte teritoriul României, credeam că este un zbor de rutină, nostalgic... (...)”.

Prim-ministrul Sănătescu s-a așezat în fund pe trepte, resemnat

Căpitan Gheorghe Teodorescu continuă: „Prima bombă nemțească a căzut în fața bucătăriei Palatului, între Palatul vechi și Casa nouă. Căpitanul Budeanu a murit primul, pe loc, asfixiat de suflul exploziei bombei. Eu și căpitanul Mișca am scăpat ca prin minune. Alte bombe au căzut imediat pe Casa nouă, care se afla terminată la roșu. Cei patru soldați aflați în paza ei au murit pe loc. La următoarele bombe, s-au avariat acoperișul Palatului și acoperișul gărzii. (...) Știu că generalul Sănătescu, primministrul de atunci, a încercat de trei ori să iasă și de trei ori a fost nevoit să renunțe. La un moment dat, mașina i-a luat foc și, în nebunia aceea, primministrul s-a așezat în fund pe scările Palatului cu o resemnare uluitoare, așteptând să fie ucis. (...) În tot cursul zilei, nemții au atacat în douăsprezece rânduri centrul Capitalei. La orele 20.00, bombele s-au rărit. Totul ardea în jurul nostru. În curtea Palatului se aflau 20 de oameni morți. (...) La ora 17.00 a fost lovit Teatrul Național. Era printre ultimele victime ale acestei barbarii de neimaginat”.

Baricada din Rahova

Dar baricada de la Băneasa nu a fost singulară. Cam în același timp, în celălalt capăt al Bucureștiului, la intrarea dinspre Alexandria, câteva subunități germane staționare încearcă asaltul. Unul dintre martorii oculari ai înfruntării, un sublocotenent povestește: „Este vorba de acțiunile desfășurate în zona Rahova, pe porțiunea de intrare în oraș a șoselei București-Alexandria. Aici a fost cucerită prin luptă poziția unei subunități germane, care avea adăposturi puternice și se postase în ele sperând că, sosindu-i ajutoare dinspre Alexandria, să treacă împreună cu acestea la înaintarea înspre interiorul Bucureștiului. După câteva ore de luptă, militarii germani au fost înfrânți și luați prizonieri. În timp ce aceștia depuneau armele, la marginea orașului și-a făcut apariția o coloană germană formată din 30 de autocamioane și 7 tunuri antiaeriene. Coloana a fost oprită cu foc de posturile înaintate ale Regimentului 2 călărași cercetare și ale unui batalion de jandarmi. (...) Încercările din acea zi ale inamicului de a pătrunde în București prin nord, vest și sud-est au eșuat”.

Bombele au intrat pe geam, în Palatul Telefoanelor

Ofițerul Ioan Mailat rememorează orele cumplite din dimineața zilei de 24 august, când aviația germană a bombardat mai multe puncte-cheie ale Capitalei: „Sediul Marelui Stat Major, secția a 3-a, București, era pe strada Știrbei Vodă. După ora 10.00 a zilei respective – 24 august – ni s-au întrerupt complet legăturile telefonice cu orașul și cu țara, cu trupele. Ce se întâmplase? Începuseră sălbaticele bombardamente ale lui Gerstenberg asupra Capitalei... Două bombe, cum aveam să aflu ulterior, pe traiectorie oblică, intraseră pe fereastră în Palatul Telefoanelor, la etajul 3, și distruseseră mașinile în totalitate. Am fost mutați urgent, sub ploaia de bombe inamice, în Palatul CFR și ne-am continuat acțiunile folosind legăturile telefonice ale CFR-ului. (...) După trei zile de așa-zis post am reușit să mâncăm un pepene pe care ni-l adusese un soldat, el știe de unde”.

