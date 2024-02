Social Auditor de la CCR cu acțiuni la Mercedes. Ce avere are Alina Barbu







Alina Barbu este auditor la Curtea de conturi a României și a reușit să strângă o avere frumușică. Aceasta are terenuri, case, ba chiar și acțiuni la diferite companii.

Alina Barbu, Auditor la Curtea de Conturi a României deține alături de soț un teren intravilan de 59 de metri pătrați în Voluntari. De asemenea aceasta a mai moștenit 3/8 dintr-un teren intravilan de 579 de metri pătrați.

În Dâmbovița, aceasta a moștenit și 3/8 din 7144 de metri pătrați. Împreună cu soțul Alina Barbu deține un apartament în București de 81 de metri pătrați. Cei doi au și două locuri de parcare de 22 de metri pătrați.

De asemenea mai au și o casă de 140 de metri pătrați în Voluntari. Soții Barbu au și o casă de vacanță în Dâmbovița de 92 de metri pătrați. Auditorul are și trei mașini Opel, cea mai nouă este cumpărată în anul 2021.

Alina Barbu are în conturi peste 50.000 de lei

La capitolul conturi, aceasta are unul deschis în 2007 în care a depozitat 21.745 de lei. De asemenea a mai deschis un cont în 2022 de 15.600 de lei. În 2010 a deschis un fond de investiții în care a reușit să acumuleze 14.854 de lei.

Totodată mai are și un depozit deschi în 2022 în valoare de 12000 de lei. Dar și un cont de euro în care a strâns o mie de euro. La capitolul plasamente și investiții, auditorul are acțiuni în valoare de peste 16.000 de lei la trei societăți diferite. De asemenea are și acțiuni de 10.200 de euro la o societate.

Acțiuni în valoare de zeci de mii de euro

La o alta are părți sociale în valoare de 11.000 de euro. Ba chiar are acțiuni și la Mercedes Group în valoare de 11.600 de euro. Are chiar și la Ford acțiuni de 5820 de lei. De asemenea auditorul are și credite.

Unul în valoare de 41.632 de euro scadent în 2030. Un altul în valoare de 493.528 scadent în 2042. Și încă unul de 13.500 de lei. La capitolul venituri, auditorul are un salariu de 96.886 de lei la care se adaugă vouchere de vacanță de 1450 de lei. Soțul său are două venituri, unul de 71.170 de lei și un altul de 7620 de lei.

Cei doi au mai primit două sume de bani pentru transferul valorilor imobiliare în valoare totală de peste 5 mii de lei. Iar soțul a mai câștigat dintr-o subvenție APIA și din dividende peste 212 lei.