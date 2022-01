Au rămas fără pensii! Anunț șocant despre dosarele de pensii. Milioane de români sunt vizați

Sunt probleme mari pentru românii din străinătate care au ajuns la vârsta pensionării. Și care se lovesc de birocrația din țara noastră. Mai exact de cea care încă există în sistemul de pensii. Problemele sunt legate de criza de personal și de legislație, care blochează mii de doare. Persoanele în cauză nu au venit și trebuie să aștepte o perioadă despre care nu știu cât este de lungă.

Mari probleme pentru românii care locuiesc în diaspora și au ajuns la vârsta pensionării

Durata rezolvării unui dosar de pensie a crescut de la minimum două luni, la maximum doi ani. Iar cei mai afectați de această mare problemă sunt vârstnicii din Italia și Spania, care reprezintă 80% din totalul celor care solicită pensie pentru perioadă muncită în România, după cum informează stirileprotv.ro.

Sursa citată a vorbit cu un bărbat ce este stabilit în Italia și care așteaptă să-i fie rezolvat dosarul de aproape un an.

Bărbat: Mie nu mi-a venit nici obiectul ăla care se numește talon de pensie.

Angajată: Dar decizie aveți?

Bărbat: Nu prea! A fost expediată la adresa mea?

Angajată: Să verific.

Bărbat: Vă rog, verificați cu calm.

Angajată: Va mai dura!

Bărbat: Păi a durat deja, stimată doamnă, a trecut un an de când am făcut cererea!

Angajată: Avem nevoie de vechimea din Italia printr-un formular E 205 italian.

Angajații recunosc piedicile uriașe cu care se confruntă cetățenii

Bărbat: Și de ce nu mi l-ați cerut, sau nu asta e procedura dacă sunt la pensii internaționale? Mie nu mi place să fac pe turistul, dar la o cerere pe care Italia v-a trimis-o în ianuarie, care se numește pensie internațională… Știți că trebuie cerută… Ce ar trebui să fac? Să trec și în spate, să-mi calculez și pensia dacă ajungem în situația asta? Vă rog, să-mi dați o justificare scrisă de ce nu am pensie. Confuzia nu am făcut-o eu. Cererea am completat-o, am depus toate actele.

Angajată: Am descoperit-o împreună.

Bărbat: Când?

Angajată: Acum!

Bărbat: Și dacă treceam peste zece ani?

Angajată: Noi suntem un singur om pe niște mii de dosare!

„Suntem câțiva noi care încercăm să învățăm din mers toate chestiile astea”, a spus o angajată de la ghișeu, pentru PRO TV. „Am rămas fără niciun venit. E greu și aici în Spania să gasești de lucru la 62 de ani. Și atunci sigur ca m-am bazat în pensia asta. Aștept o lună, două, trei, dar nu un an. E prea mult!”, a povestit o româncă stabilită în Spania.