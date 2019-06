Au furat-o pe Marilyn

O statuie care o reprezintă pe actriţa Marilyn Monroe şi faimoasa ei rochie albă ridicată de un curent de aer a dispărut din Hollywood, iar Poliţia din Los Angeles a demarat o anchetă oficială, ce include prelevarea de amprente şi interogarea persoanelor care locuiesc în proximitatea spaţiului în care era amplasată lucrarea.





Statuia, care reproduce o scenă celebră extrasă din filmul „The Seven Year Itch” (1955), decora partea superioară a unui mic chioşc situat la un capăt al celebrei alei Walk Of Fame din Hollywood, un obiectiv turistic extrem de popular. Potrivit autorităţilor, un martor a văzut un bărbat care a escaladat structura în timpul nopţii de duminică spre luni şi a folosit un fierăstrău pentru a desprinde statuia de pe soclu. Denumit Ladies of Hollywood, chioşcul în cauză este construit pe stâlpi reprezentând actriţe emblematice din industria cinematografică şi provenind din diverse culturi (Mae West, Dorothy Dandridge, Anna May Wong şi Dolores Del Rio).

