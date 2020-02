Amânat acum două luni din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, jocul din această seară putea avea aceeași soartă, dată fiind ninsoarea puternică din București și regiunea Ilfov. S-a jucat în condiții dificile, pe un teren foarte greu, iar în final s-a impus trupa unchiului Gigi Becali în disputa cu echipa nepotului Mihai Teja.

Toate cele trei goluri au fost marcate în prima repriză: Simonovski (min. 32), respectiv Olaru (min. 8) și Coman (min.42). În minutul 44, Armaș, de la FC Voluntari, a făcut un fault gratuit, fiind eliminat de arbitrul Mladinovici.

„A fost un meci greu, disputat în condiții speciale, dar e bine că am câștigat. De ce nu m-am exteriorizat la final? Fericit nu sunt doar dacă mă manifest. Am anumite rețineri față de joc, dar sunt mulțumit. Trebuia să mai marcăm, însă am ratat prea mult”, a declarat Bogdan Argeș Vintilă la finalul partidei.

Întrebat cum comentează erorile roș-albaștrilor la faza golului marcat de ilfoveni, antrenorul FCSB a reacționat: „La fotbal se mai primesc și goluri. Așa suntem noi, mai darnici. Nu pot fi supărat pe jucătorii mei. Nemulțumit de randament, da! Câteodată joacă bine, alteori, nu”.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 și, cu 42 de puncte, continuă cursa de urmărire a liderului CFR (47 p.).

