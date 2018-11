ATITUDINE ȘOCANTĂ. Andreea BERECLEANU s-a transformat în SCORPIE la nunta unei prezentatoare TV. Chiar ea a povestit ce gesturi a făcut

Andreea Berecleanu a fost nașă recent, ocazie în care și-a dat arama pe față. Profitând de calitatea ei, prezentatoarea de la Observator s-a impus în fața miresei și i-a dictat unde și cum va avea loc nunta. Nașul a fost strigat doar cu apelativul „domnul doctor”, chiar și de către fini.





Andreea Berecleanu si Mihaela Calin au fost invitate la Capatos in emisiune ca vorbeasca despre nunta Mihaelei din Octombrie.

Cele doua prezentatoare de la Observator au avut ocazia sa fie vazute asa cum sunt dincolo de pupitrul stirilor si ceea ce a fost mai mult decat evident este piosenia cu care Mihaela Calin vorbeste despre nasii ei. Niciodata nu o contrazice pe Andreea Berecleanu si dintr-un respect mult prea mare nasului ei nici macar nu-i spune pe nume. Berecleanu, care ierarhic vorbind este si „sefa” Mihaelei de la Antena 1 si-a intrat 100% in rolul de nasa si a dat directive si a trasat directii chiar si in ziua nuntii. Nasa Berecleanu a fost atat de implicata in tot ce a presupus organizarea nuntii incat saraca Mihaela aproape ca nu mai avea niciun cuvant de spus.

Cand Mihaela Calin i-a anuntat pe nasii ei ca au casit locatia unde vor sa aiba nunta, in Corbeanca, atunci imediat Andreea Berecleanu a tinut sa mearga acolo sa vada locatia. Din fericire i-a placut. Ulterior Mihaela Calin le-a spus nasilor ca vrea sa faca si cununia religioasa tot acolo dar Andreea, nasa ei, i-a taiat-o scurt: „Nu cred ca este o idee buna”. Din acel moment s-a decis ca slujba religioasa sa aiba loc la biserica, scriu cei de la ciao.ro.

Mircea Badea, reactie transanta, dupa demisia lui Rares Bogdan! Nimeni nu se astepta la asa ceva

Pagina 1 din 1