Atitudine de bugetar: a primit salariu fără să facă nimic, dar „i se pare corect”. Acum e directorul Sălii Polivalente

Directorul General al Sălii Polivalente din București urmează să explice în fața Tribunalului Botoșani de ce a primit salariu fără să muncească la o primărie din Botoșani. Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încasat ilegal, vreme de cinci luni bani ca administrator public. El era pus în funcție, dar nu făcea nimic pentru a merita aceste beneficii.

Bărbatul va fi judecat pentru acuzațiile de complicitate la abuz în serviciu și fals material în înscrisuri oficiale, dar și pentru că ar fi tras foloase necuvenite de peste 11 mii de euro. El riscă să piardă toată suma de bani primită.

Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf, directorul general al Sălii Polivalente: „Din punct de vedere personal și legal mi se pare foarte corect. Atât indicatorii de performanță, cât și obiectivele pe mi le-am propus și mi-au fost trasate mi le-am îndeplinit. Am reușit într-o perioadă de patru luni să închid un proiect european de 2 milioane și jumătate de euro. Dacă discutăm despre prezență, nu am fost în fiecare zi, dar consider că ceea ce trebuie să facă un administrator, nu necesită prezența la serviciu 8 ore. Vorbim de o eficiență a activității în baza unui contract de management. Nu vorbim de stat 8 ore fix pe post și să așteptăm ziua de salariu”.

Primar, trimis în judecată de DNA

Și primarul comunei Bălușeni, Gheorghe Claudiu Doroftei, a fost fost trimis în judecată de DNA în același dosar. El este acuzat de abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată.

„În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt: În perioada noiembrie 2020 – martie 2021, inculpatul Doroftei Gheorghe-Claudiu, în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea dispozițiilor legale, ar fi aprobat plata drepturilor salariale care i se cuveneau inculpatului Buhăianu-Obuf Cătălin-Ovidiu (angajat la acea vreme în cadrul primăriei în funcția de administrator public) deși cunoștea faptul că acesta din urmă nu s-ar fi prezentat la serviciu decât ocazional și nu ar fi prestat activitățile la care era obligat prin contractul de management și prin fișa postului.

Precizăm că, atât în perioada respectivă cât și în prezent, inculpatul Buhăianu-Obuf Cătălin-Ovidiu ocupa și funcția de director al CSN „Sala Polivalentă” București. În același context, cei doi inculpați ar fi semnat diverse documente (foile colective de prezență a angajaților instituției, condica de prezență deținută la nivelul instituției) prin care s-ar fi atestat, în mod nereal, prezența inculpatului Buhăianu-Obuf Cătălin-Ovidiu la locul de muncă, deținut în cadrul primăriei comunei Bălușeni, județul Botoșani.

Demersurile de mai sus ar fi avut ca urmare obținerea de către inculpatul Buhăianu-Obuf Cătălin-Ovidiu a unor foloase patrimoniale necuvenite, constând în plata drepturilor salariale, în cuantum de 56.508 lei”, a transmis DNA într-un comunicat, potrivit GSP.