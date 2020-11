În condițiile în care, potrivit ultimului bilanț, numărul infectărilor cu noul coronavirus a depășit 1.500 de cazuri la nivelul municipiului București, regulile impuse de autoritățile locale devin obligatorii. Între acestea, purtarea măștii de protecție sanitară în mijloacele de transport în comun pare a fi cea mai importantă. De la președintele României în jos, toate autoritățile implicate în combaterea pandemiei provocate de noul coronavirus pun un accent deosebit pe acest lucru, purtarea măștii de protecție.

Drept urmare, nu este de mirare că echipaje de polițiști din București au demarat controale în autobuze pentru depistarea celor care nu se conformează și nu poartă măști de protecție.

Conform legii, sancțiunea pentru cei care nu poartă mască de protecție sanitară în mijloacele de transport în comun este de minim 500 de lei și poare ajunge până la 2.500 de lei. Cu toate acestea, în ciuda numărului din ce în ce mai mare de îmbolnăviri – mai bine de 4 bucureșteni dintr-o mie sunt bolnavi de COVID-19 – și a cuantumului amenzilor aplicate de polițiști, călătorii din autobuze nu respectă regulile de protecție sanitară. Mai mult, aceștia invocă tot felul de scuze, atunci când sunt sancționați de polițiștii care îi prind fără mască.

„Am avut o problemă și nu pot să port la ureche masca, am o problemă!”; „E a doua oară când merg cu autobuzul și nu port mască. Pentru o stație…”; „Eu sunt cardiacă și am nevoie de aer, că nu respir ca lumea. Vine polițistul, și are dreptate, perfectă dreptate, cine poate să țină, dar eu vă arăt că sunt cardiacă, pe bune, nu mint! Dar sunt de-a voastră, îmi pare rău, dar vă felicit că vă faceți datoria”, sunt doar câteva dintre scuzele invocate de călătorii care sunt surprinși fără protecție pe față, conform Digi24.

Statisticile COVID

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat miercuri, 4 noiembrie, 8.651 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, au fost înregistrate 146 de decese şi 1.001 pacienţi internaţi la ATI. În Bucureşti sunt 1.514 cazuri noi, incidenţa cumulată a ajuns la 4,24.

„Până astăzi, 4 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 267.088 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 186.260 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 8.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, se arată în comunicarea transmisă.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este în Bucureşti de 4,24.