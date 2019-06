Atenție, cad podurile! Două s-au prăbușit, altul stă să cadă. Pericol public | VIDEO

Starea deplorabilă în care se află podurile din multe zone din țară începe să aibă efecte care pun în pericol viața oamenilor și siguranța circulației. Exemplul cel mai relevant, în acest moment, este prăbușirea unei părți din podul de la Marghiloman, din municipiul Buzău. Un altul s-a prăbușit, în februarie, pe Centura de Est a Ploieștiului. Într-o stare precară se află, însă, și Podul Constanța, din București.





Incident șocant în municipiul Buzău. O bucată de aproximativ 50 de metri din podul de la Marghiloman s-a prăbuşit pe şosea.

Porţiunea era destinată circulaţiei pietonale și s-a desprins pur şi simplu şi a căzut. Din fericire, în zonă nu se aflau pietoni sau maşini, nefiind înregistrate victime. În schimb, traficul pe strada care trece pe sub pod este blocat. Culmea, autoritățile spun că în 2018 a fost făcută o expertiză a podului vechi de aproape o jumătate de secol, care a arătat că acesta trebuie reabilitat.

„Expertiza a spus că nu pică podul, că structura de rezistență este ok. Bugetul a venit în luna mai și, conform procedurilor de achiziții publice, am demarat procedurile. Îl reparăm fără să îl închidem. Încercăm să facem o atribuire directă să ne apucăm imediat de el” a declarat Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, la Antena 3. Zona a fost izolată de polițiști care așteaptă acum intervenția angajaților de la compania de drumuri și poduri

Incidentul nu este singular. Pe 22 februarie, balustrada podului de pe Centura de Est a Ploieștiului și pasajul pietonal de pe pod s-au prăbușit, peste calea ferată.

Podul Constanța, pericol public

Un real pericol public îl reprezintă și Podul Constanţa, pe sub care trece, zilnic, o treime din Bucureşti, plus locuitorii din Chitila, Mogoşoaia, Buftea şi tot traficul spre şi dinspre Târgovişte. Fiecare tren de mare viteză care trece pe şinele de deasupra, șubrezește structura de rezistență. Cele mai grave probleme au fost constatate la nivelul stâlpilor de susţinere şi la grinzi. Pasajul a fost construit în anul 1938, fiind efectuate numai reparaţii sumare în anul 1970, potrivit unei expertize făcută de CFR. În plus, trenurile au restricții de viteză și se circulă cu 5 kilometri la oră, provocând întârzieri în traficul feroviar.

Deși situația gravă a fost semnalată de ani de zile, abia anul acesta s-a scos la licitație reparația podului de către CFR. Însă, nimeni nu s-a înscris la licitație. În această situație, în mai 219, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a semnat, la sediul Primăriei, împreună cu Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi directorul general al Companiei Naţionale de Cai Ferate CFR SĂ, Constantin Axinia, un protocol de colaborare pentru reabilitarea unor obiective de infrastructură din Bucureşti, între care se numără şi podul Constanţa. Ministrul Cuc promitea, atunci, că în zilele următoare va fi dat ordin de începere a lucrărilor de punere în siguranţă a Podului Constanţa. „Vom începe cu partea de suprastructură, iar apoi vom putea începe lucrările de modernizare a podului. Temenul de finalizare este de 2-3 luni, şi se va lucra în special în timpul nopţii, pentru a nu afecta traficul rutier”, a spus Cuc.

