Atentat sinucigaș la ambadasa Rusiei de la Kabul. Doi diplomați ruși au fost uciși. Video

Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat luni, 5 septembrie, că doi diplomați ruși au fost uciși într-un atentat sinucigaș, în capitala afgană, Kabul. Atacatorul a declanșat dispozitivul ucigaș în imediata apropiere a Ambasadei Rusiei din Afganistan. Bomba a explodat imediat ce agenții de pază l-au depistat și au deschis focul împotriva sa. Nu este clar dacă atacatorul a detonat el însuși explozivii sau dacă au explodat când a fost împușcat de forțele de securitate.

„La 5 septembrie, la ora 10:50, ora Kabulului, un militant necunoscut a detonat un dispozitiv exploziv în imediata apropiere a intrării în secțiunea consulară a Ambasadei Rusiei la Kabul. În urma atacului, doi angajați ai misiunii diplomatice din Rusia au fost uciși în atacul cu bombă. Există, de asemenea, victime în rândul cetățenilor afgani”, a precizat ministerul de Externe, într-un comunicat de presă.

Din informațiile preliminare, se pare că cei doi diplomați ruși ar fi al doilea secretar al ambasadei și un reprezentant al serviciului de securitate.

Potrivit sursei citate, oficialii ruși colaborează cu serviciile de securitate ale țării gazdă pentru a investiga în continuare ce s-a întâmplat.

Un atacator sinucigaş şi-a detonat explozibilul în apropierea intrării în Ambasada Rusiei la Kabul, a anunţat luni poliţia afgană, care a adăugat că atacatorul a fost împuşcat mortal de gărzi înarmate în momentul în care se apropia de poartă, transmite Reuters.

În acest context, postul de televiziune Al-Jazeera a relatat că cel puțin 25 de persoane au murit în urma exploziei, informația nu a fost confirmată, momentan. din alte surse. Astfel, atentatorul sinucigaș ar fi fost depistat cu puțin timp înainte, de personalul de securitate al ambasadei. Acesta a detonat explozibilul după ce personalul de securitate „a deschis focul asupra lui”. Precizările au venit din partea șefului poliției locale, Mawlawi Sabir potrivit Interfax.

„Înainte de a ajunge la ţintă, atacatorul sinucigaş a fost recunoscut şi împuşcat de gărzile (talibane) de la ambasada rusă… nu există deocamdată informaţii despre victime”, a declarat pentru agenţia de presă britanică Mawlawi Sabir, şeful circumscripţiei de poliţie în care a avut loc atacul.

Rusia este una dintre puţinele ţări care au menţinut o ambasadă la Kabul după ce talibanii au preluat puterea în urmă cu peste un an. Deşi Moscova nu recunoaşte oficial guvernul taliban, există discuţii între cele două părţi asupra unui acord ca Rusia să livreze benzină şi alte bunuri.

