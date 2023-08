Atacul obscen al Alexandrei Păcuraru de la Realitatea Plus, sancționat sever de CNA

Alexandra Păcuraru, fiica patronului de la Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, omul care încearcă o preluare prin presiuni a Editurii Evenimentul și Capital, a fost sancționată cu amendă de 10.000 lei de către CNA. Sancțiunea a fost dată pentru încălcarea drepturilor privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, vieţii private, onoarei şi dreptului la viaţa privată. Această sancțiune dură a CNA vine ca urmare a atacului suburban la adresa acționarului majoritar al EVZ și Capital, jurnalistul Dan Andronic.

Bătălia pentru preluarea ostilă, prin presiuni și șantaj a Evenimentului Zilei și Capital, a fost denunțată public de cele două redacții. Imediat răspunsul lui Maricel Păcuraru a fost inițierea unor emisiuni denigratoare la televiziunea pe care o controlează împotriva directorului EVZ Dan Andronic.

Membrii CNA au fost extrem de categorici cu calificarea acestui limbaj ca fiind josnic și suburban.

Apărarea Alexandrei Păcuraru în fața CNA a fost total lipsită de bărbăție, negând ceea ce a spus pe postul Realitatea Plus. De altfel, speriată de consecințele discursului plin de aluzii sexuale, Alexandra Păcuraru a revenit a doua zi, spunând că s-a referit la inteligența lui Dan Andronic. O manevră la fel de stupidă, întrucât chiar și așa încălca legislația în vigoare.

Majoritatea publicațiilor online au reacționat la acest atac suburban. Evenimentul Zilei nota atunci:

Grupul de presiune și șantaj care vrea să pună mâna pe brandul EVZ, condus de Maricel Păcuraru de la Realitatea Plus, a dat încă o mostră de așa-zis jurnalism. Aseară, în direct și la oră de vârf, Alexandra Păcuraru, fata lui Maricel Păcuraru, realizatoarea unei emisiuni „România Suverană”, a lansat un atac halucinant la adresa celor care au considerat linșajul mediatic de la Realitatea inacceptabil și au reacționat public. (…) Printre jurnaliștii care au reacționat public la linșajul mediatic de la Realitatea Plus s-au numărat: Ion Cristoiu, Adrian Sârbu, Victor Ciutacu, Marius Tucă, Simona Ionescu, Mirel Curea, Robert Turcescu, Ionuț Cristache, Alecu Racoviceanu, Florian Bichir, col. Tudor Păcuraru, gen. Alexandru Grumaz, Dan Laurențiu Ionescu. Plus site-uri importante care au preluat comunicatul redacțiilor Evenimentul Zilei și Capital.