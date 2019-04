De ce a atacat Timmermans România. Jocul oficialului european a fost deconspirat

La conferința de presă în care prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans a atacat din nou România, jurnaliștii l-au provocat și oficialul european a căzut într-o capcană.





„Am spus in repetate randuri ca România a căzut victimă în campania electorală europeana si pare ca asistam la o competitie in care castigator va fi desemnat cel care ameninta cel mai mult tara noastra. Iata si o posibila dovada. In timpul conferintei de presa de ieri, un jurnalist l-a intrebat pe Frans Timmermans cum comenteaza declaratia lui Manfred Weber, Spitzenkandidat al PPE, potrivit careia Comisia Europeana a fost mai dura la adresa Ungariei decat la adresa Romaniei, tara condusa de social democrati si liberali. Iar Timmermans, la randul lui Spitzenkandidat, dar din partea social democratilor, i-a raspuns referindu-se la sentimentele de jena ale domnului Weber dupa atatea discutii despre Ungaria. Dar, si-a dat seama ca “spectacolul” trebuia continuat si a aruncat amenintarile pe care le-am auzit cu totii. Trebuia adus ceva proaspat in dezbatere, pentru ca Ungaria era deja istorie. Romania, de cand te asteptam! Presa din afara intelege perfect ce se intampla, ca e vorba strict de campanie electorala si se raporteaza cu ironie la adresa protagonistilor”, a povestit eurodeputata Renate Weber pe o rețea de socializare.

Oficialul european a avertizat Guvernul să nu mai ia măsuri care să afecteze în vreun fel sistemul judiciar, cu referire la discuțiile din spațiul public privind proiectele de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Penal și pentru anularea sentințelor date de completurile de cinci judecători de la Înalta Curte.

„România trebuie să revină urgent la un proces de reformă şi să se abţină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres al tuturor lucrurilor realizate în ultimii ani (...) Avertizez Guvernul român să nu ia măsuri care afectează sistemul judiciar și să creeze impunitate pentru funcționarii de nivel înalt care au pedepse pentru corupție”, a declarat, miercuri, Timmermans.

