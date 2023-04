Atac terorist la Tel Aviv. Un turist a murit, iar alți patru sunt grav răniți

Atac terorist a avut loc la Tel Aviv, în plină stradă. Serviciul de ambulanță a transmis că patru persoane au fost rănite și că incidentul s-a produs în apropiere de parcul Charles Clore. Oamenii legii au anunțat că a fost un atac cu mașină-capcană, iar presupusul atacator a fost „neutralizat”.

Imaginile transmise în direct din zonă arată mai multe vehicule de urgență în parcul Charles Clore, iar echipele de intervenție scanează zona cu lanterne. O secțiune a parcului a fost închisă pentru a face mai multe verificări.

Medicii au declarat că un turist, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a murit. Site-ul de știri Walla a aflat că bărbatul mort era un italian, iar atacatorul era un arab israelian. Răniții au fost transportați la Spitalul Ichilov din Tel Aviv și la Spitalul Wolfson din Holon.

Authorities now confirming that 1 person has died. pic.twitter.com/MudzuM5Yer

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) April 7, 2023