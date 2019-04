Atac devastator la adresa lui Răzvan Burleanu: „Politicul te-a pus pe tine, nesimțitule! Dâncu de la Cluj”

Adrian Porumboiu, fost finanțator al echipei FC Vaslui, a avut o replică usturătoare, pentru Răzvan Burleanu, șeful Federaței Române de Fotbal.





Răzvan Burleanu, șeful FRF, a avertizat că România riscă să piardă dreptul de-a găzdui partide din cadrul Europeanului din 2020. De asemenea, echipele de club din țara noastră ar putea fi excluse din competițiile continentale, toate aceste probleme fiind cauzate de implicarea politicului în sport. Adrian Porumboiu, fost președinte al echipei FC Vaslui, i-a transmis lui Burleanu că a ajuns șef la „Casa Fotbalului”, datorită oamenilor politici.

„De acum, toate lucrurile devin sinistre. Am văzut ce a spus domnul președinte, cu ghilimele la președinte și domn. Spunea că România va fi scoasă din competițiile europene de către FIFA și UEFA dacă se implică politicul. Păi, băi nene, nu ți-e rușine? Nu te-au pus serviciile și politicul? Ce dracu'? E incredibil! Prostește lumea! Eu am crezut că poate fie om și să evolueze. E un om rău. Am rămas stupefiat! Cât de negru să fii în cerul gurii? Și când l-am auzit și ieri când a spus de implicarea politicului... Păi, politicul te-a pus pe tine, nesimțitule! Dâncu de la Cluj (n.r. Vasile Dâncu)”, a declarat Porumboiu la GSP Live.

