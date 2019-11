27 noiembrie

Atac masiv împotriva lui Vladimir Putin. Kremlinul în alertă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 27 noiembrie s-au născut Alexander Dubcek, Jimi Hendrix, Bruce Lee, Anders Celsius, Vito Genovese, Dina Cocea, Liviu Rebreanu, Nicolae Manolescu, Vasile Voiculescu, Aron Pumnul, Grigore Antipa, Nina Cassian.

Nimic în „Kalendar” iar în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Iacob Persul, Natanail şi Pinufrie.

O notă specială pentru domnul Nicolae Manolescu, care astăzi împlinește 80 de ani. Să-i spunem, din toată inima, LA MULȚI ANI! În anul 1996 era să ajungă Președintele României. Nu știți istoria? V-o spun eu, altă dată!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, m-am cam săturat plenar de răutatea și dezinformarea care vi se picură în cuget prin aproape toată media. Nu ştiu cine vrea să vă sperie, să vă bage teroarea în suflet, mai bine şi mai eficient decât toţi teroriştii musulmani din lume. Nu ştiu cine vă toarnă venin în inimă, cine, sprea marea nedumerire a analiştilor de la Langley, doreşte neapărat conflicte, a cui este răutatea și interesul. Am eu o bănuilă, dar nu am dovezi.

Cu această premiză o să mă baricadez în faţa prostiei, a vulgarităţii şi a ignoranței agresive în subiectul atât de drag mie: astrologia! La multele întrebări ale domniilor voastre, reiau o temă de mai demult, poate vă este de folos la clarificarea unor nelămuriri.

Teoria haosului – sună ameninţător, chiar satanic, nu-i aşa? Nu este nici măcar anarhia totală a Universului! Sau moartea lui termică, după legile termodinamicii. De fapt, este departe de aşa ceva! Teoria haosului a apărut prin anii 60’ ca urmare a teoriei relativităţii (1905), dar şi a mecanicii cuantice a lui Max Planck şi a teoriei nedeterminării, principiul incertitudinii, al lui Werner Heisenberg. Bun, să nu-mi pomeniţi de sadicul de Schrödinger! Cum şi-a permis să bage o pisicuţă într-o cutie?! Şi apoi să spună că era atât vie, cât şi moartă? Ei, glumeam şi eu, dar este evident că austriacul putea să găsescă alt exemplu, fără pisici, teorie care să nu fie cu pisicuțe vii-moarte băgate în cutia lui Schrödinger!

Teoria haosului este, spus foarte simplist, vulgarizat la mazimum, „efectul fluturelui”. O bătaie din aripi a unui fluture din Amazon poate provoca un urgan în Atlantic! Aţi văzut „The Sound of Thunder”, un film SF mai vechi? Mai bună ilustrare artistică a teoriei haosului nu există!

Teoria haosului enunţă că lucrurile, fiinţele, Universul, Pluriversul nu sunt fixe, nu sunt eterne, nu se comportă mereu la fel, legile şi constantele universale sunt în continuă schimbare, aparent haotic. Dar că există o legătură ascunsă între orice. Edward Lorenz, tatăl teoriei, spunea în anul 1960: „Un fenomen care pare a se desfășura la întâmplare, are de fapt un element de regularitate ce ar putea fi descris matematic.” Există o ordine ascunsă în orice fenomen, evoluție, aparent haotică a oricărui sistem dinamic complex.

Iată, în Sistemul Solar, toate planetele se învârtesc pe orbita lor de la Est către Vest, este mişcarea generală a galaxiei. Toate planetele? Cute, but wrong! Venus şi Uranus se învârtesc de la Vest către Est! De ce? Numai Bunul Dumnezeu ştie, exclamă Carl Sagan, ateu convins! Oamenii, astronomii, aceste maimuţe nechibzuite care doresc să aibă o explicaţie pentru tot şi toate, au spus că, probabil, cele două planete au fost lovite de corpuri cereşti care le-au schimbat direcţia de rotaţie. Cine a inventat explicaţia asta nu a fost un om de ştiinţă. Energia colosală care ar fi trebuit ca să se schimbe direcţia de rotaţie a unei planete, învingând inerţia gigantică, prin şoc mecanic direct, sau tangenţial, ar fi transformat respectiva planetă şi corpul invadator în vapori şi într-un milion de mici asteroizi.

Alt exemplu, care l-a făcut pe celebrul Newton să renunţe la cariera ştiinţifică. Luna. S-ar crede că prietena cea mai bună a Pământului, care ne urmează ca o căţeluşă răsfăţată, are o mişcare studiată şi stabilită. Nici pe departe! Nici astăzi, cu cele mai mari radiotelescoape şi cu gigantice computere nu s-au putut stabili mişcările Lunii, ca determinate şi previzibile. În mai toate temele astrale există erori de până la două-trei grade între poziția calculată și cea observată, a Lunii. De aceea eu fac observații astronomice, este absolut obligatoriu pentru cineva care vrea să înțeleagă ce se întâmplă. Și să facă horoscoape corecte, precise. Traiectoria cosmică a Lunii este aşa de complexă, că nimeni nu o poate predetermina şi nu este înţeleasă complet nici în ziua de astăzi, cu cele mai mari telescoape și cele mai performante computere.

În astrologie, aşa cum este acceptat de comunitatea de astăzi, vorbim de minimum: 12 semne zodiacale, de 12 case, de două luminarii şi de 8 planete. În total, 32 de variabile care interacţionează unele cu altele în cele mai variate şi complexe feluri! Fără a mai vorbi de ascendent. Începeţi să realizaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi de ce teoria haosului și a incertitudinii, se ilustrează şi prin astrologie!

Astrologia este nedeterministă. Nu se pot lua în calcul toate variabilele care acţionează asupra unui nativ.

De exemplu, să luăm cazul unei persoane care solicită sfatul unui astrolog. Persoana respectivă, de obicei o femeie, se duce la cabinetul astrologului şi îi spune problema sa. Îi pune, de fapt, o întrebare. Astrologul, dacă este un profesionist şi nu un şarlatan, calculează tema astrală nativă, sau orară, după caz. Apoi o interpretează şi îi spune varianta sa de răspuns. Daca femeia întreabă dacă se potriveşte cu un bărbat, astrologul face DOUĂ teme astrale şi calculul de compatibilitate.

Cute, but wrong! Astrograma şi/sau interpretarea pot conţine bătaia din aripi a fluturelui, care să ducă la un răspuns greşit. Sigur, cu experienţa, cu vârsta, inteligenţa, cultura, cunoştiinţele şi respectabilitatea astrologului, şansele de inexactitate se reduc mult.

Dar, din punctul de vedere al teorie haosului, ar trebui făcute şi temele astrale ale părinţilor, ale fraţilor şi surorilor, ale prietenilor, ale ţării respective, continentului, ale preşedintelui în exerciţiu, ale primului iubit, ale învăţătorului şi a şoferului de taxiu care a adus-o pe nativă la cabinet! Şi încă multe, multe alte teme.

Ar trebui făcute temele astrale alte tuturor factorilor care acţionează într-un fel, sau altul, asupra nativei respective!

Vă daţi seama, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că aşa ceva nu se poate. Din cauza necunoşterii tuturor factorilor și al timpului care ar trebui pentru strângerea și prelucrarea datelor. Deci, astrologia nu este precisă, este nedeterministă.

Dar cum se poate exprima caracterul nedeterminist al astrologiei? Prin cuvinte. După cum spunea Alfred Korzybski, fondatorul semanticii generale: “cuvântul căţel nu muşcă!” Aşa că nu o să se întâmple nimic grav dacă adăugăm astrologiei caracterul inceritudinii prin cuvintele poate, probabil, statistic, s-ar putea, este posibil, nu este exclus etc etc. Aceste cuvinte, locuţiuni, dacă vreţi să verificaţi, sunt folosite pe scară largă de astrologii din Occident şi cele două maluri ale Atlanticului. Sigur, de către cei serioşi, de cei care contează, autori de cărţi de referinţă şi cei care practică astrologia ştiinţifică, nu cine ştie ce superstiţii.

Nu, nu este o nouă şcoală în astrologie, ci redescoperirea astrologiei antice, cea de acum mii de ani. Istoricii moderni ai astrologiei se bazează pe vechi descoperiri arheologice şi pe izvoarele antice, în care se spune că astrologia, împreună cu alte ştiinţe şi cu focul au fost aduse pământenilor de titani, care le furaseră de la zei, din Olimp. Vezi, de exemplu, Peter Whitfield, ”Astrology, a History”. Aceste informaţii pot duce la ipoteza că astrologia provine de la o civilzaţie extraterestră, sau de la una pământeană, anterioară nouă. Un fel de meteorologie socială, care oferea suport şi speranţă miliardelor de fiinţe gânditoare. O arcană motivațională. Astrologia poate să devină ceea ce a fost, probabil, o ştiinţă socială pozitivă, statistică și nicidecum exactă, precisă. Nicio știință socială nu este precisă, ca matematica, sau fizica. Pentru că acum, în prezent, astrologia a găsit nivelul tehnologic necesar prin apariţia computerelor performante şi a comunicaţiilor globale.

Prietenii, cunoscuții, m-au întrebat mereu, de ce am ca pasiune astrologia? De ce nu timbrele, sau trenulețele electrice? Ba bine că nu, am colecțiile mele de timbre, trenulețe electrice și pipe de fumat. Dar, astrologia mi se pare importantă. Pentru oameni, pentru munca lor, pentru iubirile și dușmăniile lor, pentru necazurile și bucuriile lor. Pentru viață. Prima dată când am luat să citesc o carte de astrologie a fost acum 55 de ani, din rândul doi al bibliotecii lui tata. De fapt erau două cări, nu se vedeau, nu erau în primul rând. O carte din anul 1928, ”Les Directions en Astrologie” și una din anul 1938, ”A.B.C. de L’Astrologie”. Le am și acum în fața ochilor, sunt în bibliotecă, pe primul rând. Îmi amintesc ce interesante mi se păreau acum 55 de ani și cum zâmbesc acum, în prezent, față de simplitatea lor. Am învățat multe în 55 de ani, nu a trecut viața pe lângă mine, nici eu pe lângă viață.

Astrologia mi se pare importantă, ca un fragment dintr-un mare aparat, care nu știm exact cum funcționa și la ce servea. Dar funcționează! Partea bună, mobilizatoare, motivantă, a astrologie m-a atras. De aceea am învățat-o și o practic.

În marea aceasta de sfătuitori, care îți vor binele și banii, cum spunea o prietenă de la Academie, eu cred că astrologia este furnica modestă și muncitoare. Este vorbită de rău, de savanți și de clerici, este compromisă de greierii de la televizoare, dar ea, astrologia, strânge cu hărnicie sfaturi bune. Pentru că este o disciplină naturală, a fost acum șase mii de ani prima religie și prima știință. Prin astrologie putem descifra semnele pe care Dumnezeu le pune pe cer, după cum se spune în Geneză 1:14: ”Dumnezeu a zis: Să fie niște luminători în întindera cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii.”

Poate o să mai continui pe subiect, acum, dacă am luat-o pe drumul astrologiei, dar dacă aveţi o nelămurire, sau ceva de comentat, sau pur și simplu vreți să-mi scrieți, puteţi folosi cu încredere adresa mea de email [email protected]. După cum ştiţi, ignor cu desăvârşire, sunt șterse automat, comentariile de pe forum, eu, personal, nu intru niciodată pe un forum, găsesc neelegat să te expui ca într-un tren de navetiști de dimineaţa în care vorbesc toţi laolaltă cu voce tare şi nu se cunosc între ei. Pe forum este mereu întuneric, niciodată nu ştii cu cine vorbeşti, iar eticheta de familie mă obligă, de două sute de ani, să vorbesc numai cu persoane care se recomandă! Comic, sau nu, poate, dar este regula mea, care se aplică numai la rubrica mea!

Dar nu despre astrologie doream să vă informez, dragii mei cititori, cu toate că este, oarecum, din domeniu. Ci de o informație, sau o bârfă, sau o intoxicație, eu v-o spun, domniile voastre alegeți! De pe ”Dimineața Astrologilor”. Ei bine, informația a fost spusă de reprezentanta Austriei, o fătucă frumușică foc, care suplinește lipsa iscusinței în astrologie cu doi ochi albaștrii, i-a luat locul tatălui ei, un astrolog respectabil, dar vai, la 75 de ani.

Cică ar fi fost un atac psihic împotriva lui Vladimir Vladimirovici Putin și că fata cu puteri psihice care îl protejează, a murit, i-a dat sângele pe nas și pe urechi. Am fost atât de uimit, că nu am întrebat-o pe frumoasa vieneză ce și cum. De fapt nimeni nu a întrebat-o nimic. Atac psihic împotriva lui Putin? Ce chestie, domnule!

Făcându-se dimineață, nu am răbdat și l-am chemat pe Skype pe Alexander Antonovici Buzinov, căpitanul de rangul întâi, astrologul Kremlinului. I-am spus ce și cum, pentru că am învățat bine limba rusă la Zoia Kosmodemianskaia. Fac o paranteză și regret timpurile când mă conversam și mă certam în limba rusă cu Andrei Gheorge, Dumnezeu să-l odihnească, că mie îmi lipsește.

Ei bine, Alexander bea cafeaua. Când i-am spus ce și cum, a pufnit de era să se înece. A râs ca la comediile cu Fernandel. Nu a murit nimeni, nu a fost niciun atac împotriva lui Vladimir Vladimirovici, doar că duminică, fata cu puteri speciale s-a măritat cu un ofițer din garda personală a ”țarului”. Vedeți, domniile voastre, cum se fac ”fake news”?

Este ca în bancul acela cu Radio Erevan. ”Ivan Ivanovici a câștigat la loto o Volgă. De fapt nu a câștigat ci i s-a furat, și nu o Volgă, ci o bicicletă!”

Haideţi, haideţi, mă duc să văd un film de pe timpul când musulmanii democrați nu controlau Hollywoodul și se făceau filme bune, în spiritul american, nu în compromiterea lui, cum se fac astăzi. Sau un film european de pe vremea lui Antonioni, Fellini și Truffaut. Aşa o să treacă noaptea mai uşor, aici, în Prahova submontană, este frig și o ceață densă și rece, ca o mână de fantomă. Așa că în sobă am pus un butuc de gutui care a înmiresmat toată casa, gândindu-mă, că, noaptea este lungă, dar, totuşi, am speranţa că mâine este, absolut sigur şi fără nicio nedeterminare, o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 27 noiembrie 2019

BERBEC Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Ziua de miercuri te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. O veste pare că te interesează mult. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Conjunctura astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică.

TAUR Astăzi ai o zi bună, cu multă lume în jur, socializezi şi faci planuri. Ocupă-te doar de problemele tale, strict sarcinile de serviciu. Nu te da mai competent decât eşti, mai taci din gură, nu promite nimănui, nimic! Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui cu orice preţ punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca cei cu care discuţi să fie de accord cu tine. “Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Temperează-ţi partenerii şi colegii prea nechibzuiți.

GEMENI Nu-ţi face griji, nu mai fii tensionat! Ziua este favorabilă unor proiecte, sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. De asemenea Mercur şi Jupiter spun că este cazul ca în curând să pleci într-o vacanţă, cel mai probabil mica vacanţă de Crăciun. Fă din timp rezervările şi ia măsurile necesare ca excursia sau călătoria să fie o reuşită. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele ce trenau de mai mult timp.

RAC Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. Dar, e momentul să te dotezi, sau să înveţi să foloseşti tehnologie de vârf. În compensaţie, ca să fie echilibru, dedică seara culturii şi artei! Totuşi, astăzi eşti ceva mai vesel şi accepti că ai greşit, ba chiar cauţi soluţii. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profita de favorile stelelor, dar fără să exagerezi. O zi favorabilă, mai ales seara, pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii.

LEU Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, de la suflet, deci, iubeşte, zâmbeşte, fii tandru cu cei dragi, spune-le vorbe bune şi bucură-te de realizările lor! Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul natural al grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta.

FECIOARĂ Dimineaţa este favorabilă, îţi pot veni unele idei interesante. Şi poţi primi şi unele informaţii folositoare! Astăzi eşti dinamic, în formă, motivat, optimist şi poţi rezolva problemele! În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume se stratifice şi să se structureze. Chiar haosul are structura şi legile lui. Pe de altă parte aspectele horoscopului tău nu sunt tari, nu sunt foarte clare în această zi complexă.

BALANŢĂ Astăzi nu te implica în conflicte cu semnele de apă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Dar, atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Amână tot ce pare neplăcut sau neinteresant şi bucură-te de dulceaţa vieţii. Cumpătarea este cheia, că doar suntem în post şi abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natură, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi.

SCORPION Magnetismul personal este în creştere – poţi clarifica unele situaţii sentimentale, dar evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Trebuie să ai încredere în cei dragi. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodie ca sa rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere. Nu forţa lucrurile. Nu că s-ar rupe… dar viaţa este un ocean! Aşteaptă valul şi curentul favorabil şi vei face exact acelaşi lucru dar cu minimum de efort personal şi de resurse. Surfing.

SĂGETĂTOR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: azi trebuie să rezolvi problemele singur! Dar, trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o cheltuială. Familia este bine, animăluţele sunt sănătaose și cer atenție. Totuşi, o problemă legată de programul din decembrie, de vacanţa ta şi a copiilor. O rezolvi, dar nu astăzi.

CAPRICORN Acordă atenţie familiei, după program. O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu cei apropiaţi, cu cei dragi. Grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele! Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de “cultură şi artă”. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, nu trebuie să cedezi poziţia, iar dacă nu se poate altfel, amână.

VĂRSĂTOR Eşti într-un episod conflictual. Ai vrea să faci ceva, dar nu îndrăznești, nu ai curaj! De fapt ai o problemă de încredere, nu de competenţă! Încredere în abilităţile tale – nu uita că norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi pot aduce rezultate fructoase.

PEŞTI Te zbaţi ca un peşte pe uscat ca să înţelegi ce se întâmplă în jurul tau. Ziua de astăzi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Poţi prevala, nu renunţa, ai încredere! Ai intrat într-o rutina care te protejează, dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii. Supravegheză-ţi regimul alimentar. Mănâncă mai multe fructe şi lămâi, sau fructe care conţin vitamina „C”. Dacă nu ai probleme cu aciditatea gastrică.

Te-ar putea interesa și: