Atac la liderul țărăniștilor: ”Nu a câștigat niciodată nimic de când conduce PNȚCD”

Ce a rămas din partidul istoric al țărăniștilor, este cu adevărat trist, susțin un grup de țărăniști care se opun președintelui PNȚCD, Aurelian Pavelescu (foto).





Unul dintre liderii de organizații județene, și nu oricare, ci cea de la Sălaj, județ în care s-a născut Iuliu Maniu, om de stat și țărănist fruntaș, a lansat un atac foare dur la adresa lui Aurelian Pavelescu. Anton Criste susține că are susținerea celorlați țărăniști din Sălaj și că este foarte nemulțumit de faptul că la viitorul congres al PNȚCD, Pavelescu și-ar fi impus prin forță platforma politică. Mai mult, mai spune Criste, miza lui Pavelescu, care ar susține pe față PSD este doar funcția de avocat al poporului, râvnită de președintele PNȚCD după încheierea mandatului lui Victor Ciorbea. ”In sedinta de joi, 21.03.2019, Biroul National de Conducere al PNTCD, sub directa îndrumare a dlui Aurelian Pavelescu a decis sa respinga Motiunea sustinuta de Lucian Buica, permitând supunerea la vot în cadrul Congresului din data de 23.03.2019 doar Motiunea propusa de Aurelian Pavelescu. Evident, au fost invocate tot felul de mizerii juridico-statutare. Dincolo de toate acestea, ramâne evidenta ca dl Pavelescu se teme de vot, îi este frica de alegeri, de altfel Pavelescu nu a câstigat niciodata nimic de când e sub sigla PNTCD! Nici macar o banala functie de consilier local. Nimic. Si nici nu cred ca îsi propune sa câstige vreuna. Mai degraba cred ca interesul sau este îndreptat spre o ciozvârta de la PSD - ALDE, gen: când se termina mandatul lui Ciorbea? În aceste conditii, totți cei care vor participa la acest Congres nu vor face altceva decât sa legitimeze toate aceste manevre deloc benefice partidului. Un Congres în care contracandidatii sunt eliminati dinainte nu-si are rostul. Seamana tot mai mult cu Congresele lui Ceausescu, unic candidat”, se arată într-un comunicat. În continuare, țărăniștii din Sălaj adresează un apel public către toți membrii PNȚCD să se gândească bine atunci când vor vota la congres. ”Având în vedere cele spuse mai sus, transmitem tuturor membrilor partidului ca dezavuam linia pe care a adoptat-o dl presedinte Aurelian Pavelescu. Din discutiile avute cu membrii si sustinatorii partidului nostru, reiese clar ca exista o fractura între ceea ce comunica în spatiul public presedintele partidului si baza partidului, cei care voteaza partidul nostru. Este dezamagitor atât modul de exprimare fata de cei ce au opinii contrare dânsului, cât si raportarea la fondul problemelor analizate. Nu putem fi de acord cu preluarea mesajelor anti justitie, antieuropene, care par desprinse din agenda coalitiei PSD – ALDE - UDMR. Desi suntem partid de Opozitie, dl presedinte nu a criticat nici într-un moment actuala Putere, desi avem ca prim-ministru un analfabet functional, iar Guvernul actual actioneaza mai degraba împotriva intereselor românilor”.

