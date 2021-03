Atac devastator la adresa lui Vlad Voiculescu.

Analistul politic Mario De Mezzo , director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, lansează un atac devastator la adresa lui Vlad Voiculescu. Într-un lung material, publicat pe site-ul voxpublica, analistul politic îi atrage atenția lui Vlad Voiculescu în legătură cu consilierii pe care îi are în serviciu.

Articolul se intitulează „Scrisoare deschisă către ministrul Sănătății: «Dragă Vlad, a fost revoltător să iei un întreg Guvern Cioloș și să îl duci la tine acasă»”

„Dragă Vlad,

Îți amintești prin 2015, când am avut seria aceea de întâlniri la mine la birou – eu eram directorul executiv al uneia dintre cele mai prestigioase organizații din țară, iar tu îți dedicai tot timpul lui Magic Camp – cu un potențial sponsor care voia să construiască în tabăra voastră? Zic «voastră», pentru ca erați amândoi la masă, și tu, și Melania. Și ce echipă faină făceați!

Nu a ieșit proiectul, dar am rămas cu imaginea unui băiat bine intenționat, timid, care își dorește să facă mai mult pentru țara lui. Am rezonat cu acest «drive» al tău.

După sutele de case pe care le construisem deja în România, după 10 ani de muncă socială, voluntariat, fundraising – simțeam că efortul nu a fost în zadar când, privind spre viitor, vedeam oameni ca tine care promiteau să fie stâlpii societății civile.

Timpul mi-a demonstrat că am avut dreptate. Ai devenit unul dintre pilonii societății civile, oamenii s-au așezat unul câte unul – zeci, apoi sute, mii în spatele tău.

Au fost momente când am încruntat din sprânceană la lucruri pe care le-ai făcut, dar am pus asta pe seama entuziasmului tău. De exemplu, când, în 2016, ai luat o mare parte din guvernul Cioloș și ați făcut un team building la tine, la Magic Camp. Eu eram încă director executiv la acea organizație și mi s-a părut revoltător. Mi s-a părut necinstit față de breaslă să iei un întreg guvern «pe val» și să îl duci «la tine acasă», doar pentru a-ți promova asociația.

Mai mult, dacă ați fi făcut în fiecare lună câte un team-building la o altă organizație, te-aș fi aplaudat. Din păcate, în urma ta au rămas doar câteva zeci de hashtaguri #magicgovernment #magicamp… și atât. Am fost trist, dar eram încă dispus să îți acord «the benefit of the doubt».

Cea mai bună dovadă, Vlad, că am avut bună credință este că am venit spre voi (spre Melania, ca să fiu exact) și v-am semnalizat că nu aveați rapoarte anuale, deși strângeați deja milioane de euro de la oameni și le erați datori cu raportări financiare publice. Ați făcut, și sunt sigur că mesajele acelea au avut legătură cu rapoartele anuale.

Doar că, în ultimii doi ani iarăși nu mai ai, Vlad, și aleg să îți spun public și nu tot în mesaj privat, pentru că observ cum opacitatea nu îți întunecă doar chipul în conferințe de presă, ci și transparența organizațională si pe cea guvernamentală. Trist, Vlad, trist, iar dacă miile de oameni din spatele tău încă nu văd asta, te rog să nu te gândești că nu vor vedea.

Știu, armata ta va sări pe mine să îmi spună că slăbesc coaliția, doar că, vezi tu, Vlad, eu nu cred că fac asta. Dimpotrivă. Dacă aș tăcea, coaliția în întregime ar plăti prețul pentru niște decizii proaste ale tale. Știu că nu vrei să auzi ce am de spus, dar ne dăm amândoi seama că e prea târziu să mai tac.

De ce ai 21 de consilieri si de ce ai 14 sau 15 consilieri onorifici?

Nu voi vorbi despre uriașul scandal cu datele personale. Acolo este Corpul de Control al PM și am încredere că va clarifica exact ce s-a întâmplat. Nu voi vorbi nici despre consilierul care te-a părăsit deja și nici despre purtătorul de cuvânt care și-a dat demisia.

Voi vorbi despre un alt consilier al tău, pe care ar trebui să îl demiți tu până nu e prea târziu.

Apropo, știi să ne spui nouă care avem această întrebare de ceva vreme, de ce ai 21 de consilieri si de ce ai 14 sau 15 consilieri onorifici? Că despre unul dintre ei aș vrea să îți vorbesc.

Pentru că tu înțelegi mai bine decât oricine conceptul de tabără, aș vrea să te rog să faci un exercițiu de imaginație:

Ai o tabără cu 150 de copii. Ai activități și toată lumea e fericită. Tu ești plecat o zi întreagă și seara când te întorci în tabără, afli că toată ziua au fost doi băieți care le-au vorbit copiilor «tăi» de 15/16 ani despre cum să fumeze civilizat și, după ce termină de fumat, să arunce chiștoacele în scrumieră.

Te enervezi un pic pentru că nu ți se pare normal să învețe niște minori, fără părinți lângă ei, minori ale căror vieți ți-au fost încredințate ție de părinții lor, să fumeze în tabăra ta. Răspunsul pe care îl primești cu naturalețe este: «oricum fumează, măcar să respecte mediul».

Îți reamintesc că vorbim de minori de 15/16 ani. Părinții copiilor nu au fost informați nici înainte și nici după de această acțiune. Ai fi în regulă ca în tabăra ta să se întâmple asta? Te rog din suflet, dragă Vlad, să îmi dai voie să cred că răspunsul la această întrebare este nu.

Păi, dacă tu în tabăra ta nu ai face asta, cum l-ai adus în guvernul nostru, pentru că e o coaliție, mai știi?, pe omul care a făcut asta? Da, despre Marian Rădună vorbesc…el este «eroul» acestei scrisori deschise și una dintre imensele mele nedumeriri. Mai mult, te rog din suflet, Vlad, spune public cu ce te consiliază Rădună pe tine, pentru că el a muncit în ultimii ani ca lucrător în logistică la legume fructe. Înțeleg, ai nevoie de fructe proaspete pe masă, dar serios, e nevoie de un consilier onorific să facă asta?

Acesta este felul în care vrei să fii amintit?

Știi, l-am întrebat public pe pagina mea de Facebook pe Marian Rădună, consilierul tău, să explice ce face în minister, să își publice declarația de avere. Nu e obligatoriu, l-am rugat în numele transparenței pe care am văzut că o clamezi în cartoline. Știi ce a făcut?

El și partenerul lui, Răzvan, cel cu care a fost în tabără și i-au învățat pe copii să fumeze civilizat și gașca lor, Vlad, cei care vin odată cu Marian Rădună, m-au terfelit atât în mesaje private, cât și în postări pline de minciuni ordinare, ei știind că sunt minciuni.

Au spus, dragă Vlad, că am fost consilierul lui Vâlcov. Îți spun și ție, ce le-am spus și lor: nu am vorbit cu Vâlcov în niciun fel, niciodată în viața mea. Niciodată. Stiu că înțelegi cum e să ți se pună ștampile mincinoase, de la unchiul tău Nick. Știu că înțelegi ce simt. E în regulă, Vlad? Doar pentru că am cerut transparență unor oameni care au clamat-o trei ani? Acest bullying online pe care gașca lui Rădună îl face e în regulă? Acesta este consilierul de stat pe care tu îl vrei?

Dragă Vlad, am înțeles în 2016 că tu ești Vlad și ești noul ministru al sănătății. Vlad, ești din nou ministru și te mai întreb o dată, dacă nu ca omul cu care ai visat o zi un proiect fantastic, măcar ca un om care nu și-a pierdut toată speranța în tine:

Acesta este felul în care vrei să fii amintit? Cu un consilier care are gașcă de golani online dispusă să mintă, să batjocorească, să joace în picioare pe oricine pune întrebări legitime? De asta i-ai adus, Vlad, că nu înțeleg ce altă experiență sau valoare poate aduce un lucrător în logistică legume fructe.

Pentru că un om știe logistică nu trebuie sa fie consilier de stat

Dragă Vlad, am un final si un PS. În final, te rog să lămurești public:

– care este declarația de avere a lui Marian Rădună (și a celorlalți consilieri onorifici, Vlad)

– care este declarația de interese a lui Marian Rădună (și a celorlalți consilieri onorifici, Vlad)

– care sunt atribuțiile lui Marian Rădună (și ale celorlalți…ai înțeles tu…)

– care sunt eventualele costuri pe care le are statul cu acești consilieri onorifici (birouri, telefoane poate, mașini etc)

PS: Dragă Vlad, te rog mult să nu îmi spui că Marian a făcut campania la DSP. Știu asta. E o chestie de logistică și probabil se pricepe la ea. La fel cum, campania cu aruncatul chiștoacelor, în sine, e una bună. Dar Vlad, pentru că un om știe logistică nu trebuie sa fie consilier de stat. El poate face ce a făcut așa cum a făcut și până acum. Mai ales un om care nu are maturitatea să discearnă între a educa adulții să arunce chiștoacele și copiii, minori și niciun caz șeful unei găști de bătăuși online.

Te rog, cu ultima fărâmă de integritate din tine, renunță la pietrele de moară si ține-i doar pe cei care au o conduită impecabilă! Sau poate ți-e frică să nu se transforme dintr-o gașcă de bullies pro-Vlad, în una anti-Vlad. Sper din suflet că nu acesta e motivul. Transparentizează-ți mandatul, rămâi cu oamenii valoroși care pot contribui și nu uita că tot ceea ce faci se reflecta în vieți pierdute sau câștigate.

Ce fel de ministru vrei să rămâi în amintirea oamenilor?

Cu speranță,

Mario De Mezzo