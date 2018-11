ATAC de la vârful PNL: TVA-ul defalcat este o măsură care DISTRUGE economia României!

Președintele Comisiei economice a Senatului – l-am numit pe liberalul Florin Cîțu – susține, pe Facebook, că TVA-ul defalcat este o măsură care distruge economia și nu respectă legislația UE.





EVZ vă prezintă acuzațiile senatorului PNL.

”Comisia Europeana taxeaza dur incompetenta si prostia guvernelor Dragnea. CE a cerut ieri (joi – n. red.) guvenului Dragnea sa elimine TVA defalcat. O masura a guvernului PSD+ALDE pe care am contestat-o din primul moment. Am aratat ca este o masura care distruge economia si mai ales care nu respecta legislatia UE. Acum CE confirma ce am spus atunci si cere Romaniei sa o elimine. Urgent! Pentru cei care au uitat. Teodorovici spunea ca pleaca acasa daca se demonstreaza ca el a facut o greseala. Prezint doar cateva dar lista e foarte lunga:

- FSDI lege declarata in totalitate neconstitutionala - scandalul pilonului II de pensii si tampenia cu randamente la pilonul I unde exista deficit - anunt plafonare pret gaze, retras proiect de lege plafonare pret gaze - anunt plafonare pret combustibil, o ticalosie care iar o sa fie sanctioanta de CE - TVA defalcat

Si urmeaza- deficitul bugetar peste 3%.

Bineinteles ca nu isi va da demisia. Este "construit" dupa chipul si asemanarea sefilor Dragnea/Valcov/Dancila. Trebuie sa plece toti!”, scrie Florin Cîțu.

Pagina 1 din 1