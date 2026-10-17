Actualitate

Atac cu cuțitul într-un azil de vârstnici. O femeie de 86 de ani a murit, iar alte două au fost rănite

Atac cu cuțitul într-un azil de vârstnici. O femeie de 86 de ani a murit, iar alte două au fost răniteSursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O femeie de 86 de ani a murit, iar alte două femei, de 81 și 83 de ani, au fost grav rănite într-un atac cu cuțitul comis într-un azil de bătrâni din vestul Germaniei. Suspectul, un bărbat de 72 de ani care locuia în aceeași unitate, a fost arestat, a anunțat poliția, potrivit agenției dpa.

Atacul a avut loc vineri seară, în orașul Olfen, din apropiere de Dortmund. Una dintre femeile rănite se află într-o stare în care viața îi este pusă în pericol, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Atacul a început în sala de mese a azilului

Potrivit poliției, bărbatul a înjunghiat-o pe femeia de 86 de ani în sala de mese a centrului de îngrijire. Victima a murit la fața locului.

Ulterior, atacatorul a folosit cuțitul și împotriva altor persoane care locuiau în azil. Cele două femei rănite grav au 81 și, respectiv, 83 de ani.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea

Poliția a precizat că suspectul a fost arestat fără să opună rezistență. Autoritățile au deschis o anchetă pentru omucidere.

Azilul găzduia 77 de persoane în vârstă

Potrivit publicației Bild, atacul s-a produs la centrul de îngrijire St Vitus-Stift. În cursul serii, două elicoptere au aterizat în fața clădirii.

Firma care deține centrul a transmis că în unitate locuiau 77 de persoane în vârstă care aveau nevoie de îngrijire din cauza problemelor de sănătate.

Complexul include și 36 de apartamente destinate persoanelor cu demență, care pot locui acolo cu ajutor din exterior. Centrul este administrat de municipalitatea din Olfen.

Stiri calde

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

21:38 - MApN: Cele două drone doborâte deasupra Mării Negre erau aparate de atac Geran cu propulsie cu reacție

21:28 - Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Ce acuzații își aduc

21:19 - Violențe la protestele împotriva scumpirii vieții din Belgia. Mașini incendiate și arestări la Bruxelles

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale