O femeie de 86 de ani a murit, iar alte două femei, de 81 și 83 de ani, au fost grav rănite într-un atac cu cuțitul comis într-un azil de bătrâni din vestul Germaniei. Suspectul, un bărbat de 72 de ani care locuia în aceeași unitate, a fost arestat, a anunțat poliția, potrivit agenției dpa.

Atacul a avut loc vineri seară, în orașul Olfen, din apropiere de Dortmund. Una dintre femeile rănite se află într-o stare în care viața îi este pusă în pericol, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Potrivit poliției, bărbatul a înjunghiat-o pe femeia de 86 de ani în sala de mese a centrului de îngrijire. Victima a murit la fața locului.

Ulterior, atacatorul a folosit cuțitul și împotriva altor persoane care locuiau în azil. Cele două femei rănite grav au 81 și, respectiv, 83 de ani.

Poliția a precizat că suspectul a fost arestat fără să opună rezistență. Autoritățile au deschis o anchetă pentru omucidere.

Potrivit publicației Bild, atacul s-a produs la centrul de îngrijire St Vitus-Stift. În cursul serii, două elicoptere au aterizat în fața clădirii.

Firma care deține centrul a transmis că în unitate locuiau 77 de persoane în vârstă care aveau nevoie de îngrijire din cauza problemelor de sănătate.

Complexul include și 36 de apartamente destinate persoanelor cu demență, care pot locui acolo cu ajutor din exterior. Centrul este administrat de municipalitatea din Olfen.