Social Atac cibernetic masiv în România. Hackerii vând datele furate de la instituțiile statului







Atac cibernetic masiv în România. Hackerii vând acum datele cetățenilor, furate de la instituțiile statului care nu au luat măsuri de protecție informatică.

Atac cibernetic la instituțiile de stat din România

Alte două instituții din România au fost vizate de hackerii. În urma atacului cibernetic recent, site-ul Poliției Locale Suceava, precum și cel al Spitalului Mureș au fost sparte. Astfel, datele copiate de hackeri au fost scoase la vânzare pe internet.

Două instituții publice din țara noastră au ajuns în atenția infractorilor cibernetici. Potrivit unui expert în domeniu, site-ul Poliției Locale Suceava și cel al Spitalului Mureș au fost atacate de hackeri.

Mai mult, datele copiate din calculatoarele celor două instituții au fost scoase la vânzare.

Datele copiate, scoase la vânzare pe o platformă online

Conform expertului Albei Bogdan, datele furate au fost scoase la vânzare pe internet. Acesta nu a precizat și sumele cerute de infractori.

„Pe bune că nu vreau să vă stric feng shui-ul dar, pe bune? Ziua și breșa? De data aceasta, politialocalasuceava.ro și spitalmures.ro. Citez: Full access to everything, administrative panel, database, users, posts, editing the site, etc. V-aș spune și cât costă dar ar însemna să vă dau încă o veste proastă”, a fost mesajul postat de Albei Bogdan.

Ulterior, specialistul a precizat că în spatele atacului ar fi o grupare infracțională.

„ Se pare că cei care rup fâșul pe zona instituțiilor statale sunt români și se intitulează UNIX-TEAM. E un soi de grupare infracțională, posibil afliliată Killsec, care face bani pe neputința statului. Aceștia anunță un nou val de atacuri, deși ar fi de investigat și revendicările recente”, a mai spus Albei.

Atac cibernetic în România. Primăria Timișoara, vizată

Înainte de cele două instituții, Primăria Timișoara a fost ținta hackerilor. Aceștia ar fi furat date importante din calculatoarele Primăriei Timișoara, precum și din baza de date a Direcției Fiscale a Municipiului. De asemenea, aceștia au spart și conturile Poliției Locale.

În acest caz, DIICOT și Directoratul Național de Securitate Cibernetică au deschis o anchetă. Inițial, autoritățile locale anunțau că hackerii nu ar fi copiat date în urma atacului. Primarul Dominic Fritz a recunoscut că oamenii legii fac verificări în acest sens. Conform edilului local, angajații primăriei au luat măsuri noi pentru a proteja datele.