Atac armat într-o destinație turistică din Asia. Cel puțin 24 de persoane au murit

În regiunea Kashmir aflată sub administrare indiană, bărbați înarmați au deschis focul asupra unui grup de turiști, marți, iar 24 de persoane au murit. Autoritățile au transmis că acest atac asupra civililor este cel mai grav din ultimii ani.

Atacul a avut loc în Pahalgam, un orășel din Himalaya, adesea numit „Elveția Indiei”, conform BBC.

Un ofițer de poliție a declarat pentru AFP, sub condiția anonimatului, că cel puțin 24 de persoane au fost ucise, în contextul în care autoritățile nu au oferit încă un bilanț oficial al victimelor.

Ministrul-șef al regiunii, Omar Abdullah, a declarat că atacul a fost „mult mai devastator decât orice altceva îndreptat împotriva civililor în ultimii ani”.

„Hotărârea noastră de a combate terorismul este de neclintit și va deveni și mai puternică”, a mai scris Narendra Modi, premierul Indiei, pe platforma X, menționând că Amit Shah, ministrul indian al afacerilor interne, va pleca spre cel mai mare oraș din regiunea Kashmir, Srinagar, pentru o ședință urgentă.

Anguished by the terror attack on tourists in Pahalgam, Jammu and Kashmir. My thoughts are with the family members of the deceased. Those involved in this dastardly act of terror will not be spared, and we will come down heavily on the perpetrators with the harshest consequences.…

