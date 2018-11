ATAC monstru la DRAGNEA. Un APROPIAT al său face ACUZAȚII fără PRECEDENT: „Nu retractez nimic din ce am spus public”

Vicepremierul Paul Stănescu a reacționat la o zi după ce s-a luat decizia, în cadrul ședinței CExN a PSD, remanierii sale.





Președintele PSD Olt, Paul Stănescu, îl acuză pe liderul PSD, Liviu Dragnea, că a dus PSD la sub 25% în sondaje.

„După cum am văzut cu toţii, luni, 19 noiembrie, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD, s-a luat decizia execuţiei mele politice. Motivul? Delict de opinie, marca Dragnea!

De aproape trei luni, tensiunile din Partidul Social Democrat par să nu se mai termine, iar programul politic și guvernamental, care ne-a ajutat să câştigăm alegerile, pare să fi trecut în plan secund, în favoarea intereselor personale.

PSD guvernează România de aproape doi ani, cu rezultate economice pozitive. Avem o creștere economică sustenabilă, un nivel record al veniturilor statului, o îmbunătățire a absorbției fondurilor europene, am crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale și subvențiile pentru agricultori, avem cel mai mare număr de salariați din ultimii 20 de ani şi cel mai redus nivel al șomajului. Cu toate acestea, paradoxal, PSD scade în opţiunile electoratului, sondajele indică o preferinţă de sub 25%, cu mult sub scorul obținut la alegerile parlamentare din anul 2016.

Am acţionat ca un politician responsabil şi i-am cerut public să facă un pas în spate, să analizăm situația în care ne aflăm și să hotărâm ce măsuri trebuie să luăm pentru oprirea acestei tendințe! Am cerut consolidarea structurilor partidului! Ca şi alţi colegi de-ai mei, am avut curajul de-a spune adevărul şi de-a trage semnale de alarmă, având o altă opinie decât preşedintele partidului!

Am fost și sunt orientat către obiective cu impact la nivelul populației, iar prioritatea mea, ca viceprim-ministru şi ministru al dezvoltării, a constituit-o zona de sănătate, educație, locuire, apă şi canalizare! Practic, aceste priorități au rezultat din nenumăratele discuții cu primarii şi cu președinții de consilii județene, cu care m-am întâlnit atât la minister, cât mai ales în vizitele mele prin toată ţara! Pentru că trebuie să fim receptivi la nevoile cetățenilor!

De când sunt ministru, din octombrie 2017, până în prezent, Programul Naţional de Dezvoltare Locală a ajuns la o rată de contractare de 97%, am semnat peste 6.000 de contracte de finanţare prin PNDL şi nu există localitate în ţara asta fără a avea deschis cel puţin un şantier pentru dezvoltarea infrastructurii!

De asemenea, cadastrul este un subiect la fel de important ca și cel al locuințelor! Discutăm, practic, de cadastrarea gratuită pentru o categorie de români care, din rațiuni economice și financiare, nu își pot înregistra suprafața aflată în proprietate, iar impactul la nivel rural este imens! Avem o alocare de 913 milioane euro şi, în prezent, sunt înregistrate peste 11,6 milioane de imobile din totalul de 40 milioane existente; la finalul anului 2018, va fi înscris peste 70% din terenul agricol, iar la finalul anului 2019, va fi înregistrată întreaga suprafață (aproape 10 milioane de hectare de teren arabil).

