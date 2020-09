„Dâmboviţa,axă creativă a oraşului’ nu este ideea mea, este o idee pe care am auzit-o prima oară în urmă cu 10 -12 ani la arhitectul Teodor Frolu, o idee pe care a dezvoltat-o arhitectul Matei Damian. Sunt câteva premise la care acest proiect răspunde.

În primul rând, există două zone economice în care Bucureştiul are un avantaj competitiv în competiţia global: IT şi industriile creative. În al doilea rând, de-al lungul Dâmboviţei, Bucureştiul are o mare densitate academică. Avem Politehnica, Grozăveşti, Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Cantacuzino, Facultatea de Drept. După Piaţa Unirii avem Biblioteca Naţională. Toată această densitate academică este o oportunitate. Avem, de asemenea, de-a lungul Dâmboviţei multe spaţii largi care sunt nefolosite.

Vorbim de CET Grozăveşti, Casa Radio, uriaşul spaţiu liber de lângă Biblioteca Naţională. Avem o problemă că nu există o conexiune între acest mediu academic şi mediul de business. Deci, ceea ce produc universităţile nu se potriveşte decât într-o oarecare măsură cu ceea ce aşteaptă mediul de business şi trebuie să creăm această conexiune”, a explicat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă organizată la Podul pietonal Regie.

El a spus că Dâmboviţa oferă această oportunitate de spaţii de agrement, de promenadă, de spaţii în care să se amplaseze cafenele şi restaurante.

„Dacă vorbim de IT şi industrii creative, aici suntem într-o piaţă globală în care, dincolo de salariu, contează mediul în care oamenii lucrează. Pentru că IT-istul poate să lucreze la Bucureşti, poate să lucreze la Barcelona sau poate să lucreze în California şi, în decizia de a lucra la Bucureşti, contează foarte mult mediul în care el lucrează. Şi Dâmboviţa oferă această oportunitate de spaţii de agrement, de spaţii de promenadă, de spaţii în care să se amplaseze cafenele şi restaurante.

Deci, „Dâmboviţa, axă creativă oraşului” înseamnă un proiect care stimulează amplasarea de-a lungul Dâmboviţei, de la Lacul Morii până la Biblioteca Naţională, a mai multor zone mixte, campusuri mixte de business, IT şi industrii creative, împreună cu campusuri academice, astfel încât să nu mai existe această ruptură între academic şi business. Acolo în proiectele noastre există investiţii în startup-uri, investiţii în noi tehnologii, ele vor fi stimulate să existe în acest spaţiu care va deveni un spaţiu de business, un spaţiu academic, cu spaţiu creativ. Va fi practic inima economică a oraşului”, a mai spus Nicuşor Dan.