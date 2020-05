8 mai

”Astrologul trebuie se fie un bărbat cu aspect plăcut și de statură potrivită” HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 8 mai s-au născut: Harry Truman, Candice Bergen, Fernandel, Cezar Grigoriu, Anca Ţurcaşiu, Darie Novăceanu, Petre Dumitriu.

În calendarul fix creştin-ortodox, pe 8 mai este pomenit Evanghelistul şi Apostolul Ioan Teologul – unul dintre Fii Tunetului – Iacov şi Ioan – fii lui Zevedei – pescar împreună cu Andrei – martor la botezul Domnului – ucenic al Botezătorului. Tradiţia spune că este cel mai tânăr dintre Apostoli. Legenda spune că în dimineaţa acestei zile din mormântul Apostolului se ridică un praf fin, pe care unii îl numesc „mană” care vindecă orice boală.

Tot pe 8 mai pomenim pe Sfinţii Arsenie cel Mare şi Emilia. Dezlegare la pește, așa că o să fac o salată finlandeză!

Dacă tot stăm acasă, hai să evoluăm spiritual. Să învățăm astrologie, se pare că se fac și bani, după televizoare.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, am terminat, ajutat de multe rude și prieteni să citim și să răspundem, parțial, la cele 91.000 de emailuri primite. 42 de zile ne-au trebuit. O nebunie, corespondența. Lumea stă acasă și are timp, am primit adevărate romane, pe zeci de pagini. Marea majoritatea cerea horoscoape personale, dacă o să se îmbolnăvească, sau nu. O categorie numeroasă, aproape cinci sute de emaluri solicitau, cereau, doreau să-i învăț astrologie. Doi academicieni, câteva fețe bisericești, vreo două duzini de profesori universitari, mulți medici, ingineri și economiști ba și nouă arhitecți. Restul, prostimea. 487 de emailuri. Pe diferite tonuri, alambicate, seducătoare, intrigante, profesioniste, amicale, poruncitoare, enervante, stupide, infantile etc etc.

Mi-au scris și multe dintre ”vedetele” de la televizor autointitulate astroloage. Nu le mai vorbesc de rău, fac și ele ceva acolo, performează, mănâncă și ele o pâine. ”Noi, astrologii trebuie să fim solidari” – este leitmotivul mai tuturor epistolelor primite de la ele. Și de ce, mamă dragă, să fim solidari, că eu nu sunt astrolog cu voi? Ca subsemnatul să le recomande pe Dimineața Astrologilor, să intre și ele în liga mare. Le-am răspuns că acolo nu se dau bani și clienți, este o consultare internațională la un anumit nivel. Și că, în ultimul timp se discută astronomie, mai mult. Nu au mai insistat, ele vor bani, nu știință! Ba, vreo două m-au întrebat dacă sunt bărbați interesanți, cu poziție și avere, pe Dimineața Astrologilor. Am râs de m-am înecat, iată că, camera online inventată de regretatul Jonathan Cainer virează în matrimoniale!

Îndeletnicirea cu astrologia este veche de când lumea. Îl bănuiesc pe bunul Dumnezeu că a fost Primul și Cel mai important Astrolog al Vremurilor. În Geneză se spune că a făcut stelele ca să fie semne. S-a uitat la ele și a spus că este Bine! Cam asta face și astrologul!

În decursul următoarelor sute, sau mii de ani, după diferitele opinii, astrologia, de natură divină, a fost adusă oamenilor de Prometeu, în mitologia greco-romană, sau de îngerii căzuți după religia iudeo-creștină. Împreună cu alte științe și cu focul!

Astrologul a avut, în mii de ani de istorie scrisă un singur ”client”, regele, împăratul, șahul, emirul etc. Conducătorul. Fiind cea mai veche religie și mai avansată știință în Sumer, Akkad și Babilon, era politică la cel mai înalt nivel.

Acum circa trei mii de ani astrologia s-a desprins de religie și a început să aibă un aspect de știință, cu metodă, corp de teoreme, limbaj propriu, sistem de observație și notație. Sprijinindu-se pe științe exacte precum matematica, algebra, geometria, astronomia și științe sociale, istoria, psihologia, sociologia etc astrologia este complexă și greu de studiat pentru cine chiar vrea să învețe astrologie. Ca să încurce lucrurile și mai mult, un cardinal foarte învățat din secolul XIV, Pierre d’Ailly, a ”creștinat” astrologia, făcând-o și mai dificilă.

Acum, ca și atunci, acum sute, sau mii de ani, există un ”job description”, canonul astrologului. L-am întâlnit în lucrări chinezești care descriu atributele funcționarilor imperiali, în istorii romane scrise în fabuloasa limbă latină, în lucrările istoricilor arabi din Evul Mediu, în cronici persane. Iată un fragment dintr-o cronică antică chinezească, în care astrologul făcea parte din categoria funcționarilor imperiali ”Shi”:

”Astrologul imperial trebuie să fie un bărbat fără nicio sminteală, cu aspect plăcut și statură potrivită. Să fie de familie bună, cu o istorie știută, loială împăratului. Să nu fi făcut nimic reprobabil în tinerețe și să nu aibă vicii. Să nu fi fost războinic, să nu fi omorât pe nimeni, nici măcar în apărarea orașului. Să știe istorie, poezie și medicină. Să-i placă muzica, să cânte la cel puțin un instrument și să fie un bun strateg. Să aibă o caligrafie frumoasă și kung-fu-ul lui să fie echilibrat. Să cunoască toate stelele și combinațiile celeste care contează în știința lui. Onorabilul domn trebuie să se ocupe cu observarea stelelor din ceruri, să ţină o înregistrare a schimbărilor şi mişcărilor Planetelor, Soarelui şi a Lunii, pentru a examina acţiunile lumii terestre cu obiectivul de a pronostica şansele bune sau rele. Va împărţi teritoriile celor nouă regiuni ale imperiului, după cum aparţin respectivelor corpuri cereşti. Deoarece tot ce se află pe pămînt este în legătură cu stelele, prosperitatea sau nenorocirea domeniilor respective pot fi cunoscute. Va face pronosticuri în concordanţă cu ciclul de doisprezece ani al lui Jupiter și cel de douăzeci de ani ai conjuncțiilor Jupiter-Saturn asupra binelui sau răului din lumea terestră. Va determina din culoarea celor cinci feluri de nori, dacă vor fi inundaţii sau secetă, abundenţă, sau foamete. Va trage concluzii analizînd cele douăsprezece feluri de vînturi asupra stării de armonie dintre cer şi pămînt şi va lua aminte la semnele bune şi rele ce rezultă din starea lor de acord sau dezacord, pe care le va comunica de îndată prealuminatului Fiu al Cerului, (împăratul) și numai lui!”

Prin anii 90, la început, în perioada mea britanică, am studiat, împreună cu Jonathan Cainer, criticile publice aduse de marele savant Carl Sagan astrologiei. Am constatat că astronomul Carl Sagan nu pusese mâna pe o carte de astrologie serioasă, critica ce vedea și el la televizor. Și, avea dreptate! Dar, vreo două remarci au fost foarte de bun simț și științifice – în special reproșul față de determinismul astrologiei. De atunci am pus la punct nedeterminarea Astrologiei, am inclus-o în teoria lui Heisenberg, prozaic și pe scurt, am înlocuit viitorul ”vei face” cu ”poate o să ți se întâmple”! Nimic nou, găsiți același lucru la Fericitul Augustin, în perioada lui maniheistă.

În prezent, cam acum doi ani, am stabilit o definiție a astrolgiei moderne, de comun acord cu marii astronomi aflați în camera online a Dimineții Astrologilor. Astrologia este o știință statistică socială. Apropiată, similară, spun unii, cu meteorologia. Ați văzut, în descrierea de mai sus, că astrologul chinez avea și sarcini meteorologice, observa norii și vânturile și trăgea concluziile care se impuneau. Buletinul meteo și horoscopul au multe lucruri în comun. Dau sfaturi bune și te pregătesc pentru viitor. Pentru că prevenit, înseamnă pregătit!

Dragi lupi, padawani și hobbiți vă promit că o să mai continuăm cu deliciile și misterele astrologiei, marea mea pasiune, poate așa o să învățați să cântăriți, să măsurați, să judecați și să alegeți, pentru că, nu-i așa, mâine este, în definitiv, o altă zi!