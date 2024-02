Aston Barrett, basistul legendarului grup reggae Bob Marley and the Wailers, a murit la vârsta de 77 de ani

„Family Man”, cum era cunoscut, s-a născut în 1946 și a crescut în capitala Jamaicii, Kingston.

Aston Barrett a decedat

Anunțând decesul, familia sa a spus că Barrett a trecut printr-o „lungă luptă cu o boală”, dar nu a dat detalii. El a fost o figură cheie în dezvoltarea reggae. A cântat la aproape toate albumele Wailers, precum și pentru Burning Spear, Peter Tosh și multe alte formații.

Într-o postare pe rețelele sociale de sâmbătă, fiul lui Barrett, Aston Barrett Jr, a spus:„Cu cele mai grele inimi, împărtășim vestea trecerii la cele veșnice a iubitului nostru Aston ‘Familyman’ Barrett după o lungă luptă medicală.”

Aston Barret și-a câștigat faima ca membru al Upsetters, trupa de acompaniament a pionierului reggae Lee “Scratch” Perry .Bob Marley a murit de cancer la vârsta de 36 de ani în 1981. Wailers au continuat să cânte, cu diverși cântăreți care i-au luat locul lui Marley.

Aston Barrett s-a alăturat trupei lui Bob Marley în 1974

Lucrul său la bas este o caracteristică esențială a multor hituri Wailers, inclusiv I Shot the Sheriff, Get Up Stand Up, Stir It Up, Jamming, No Woman, No Cry și Could You Be Love.

„Toba este bătaia inimii, iar basul este coloana vertebrală”, spunea odată Barrett. „Dacă basul nu este bun, muzica o să aibă o spate stricat, deci o să fie șchioapă”.

Barrett i-a spus BBC în 2013 că a avut 23 de fiice și 18 fii: „Eu sunt omul de familie”, a spus el, potrivit BBC.

Un alt bun prieten cu Bob Marley s-a stins în 2020

Toots Hibbert, unul dintre artiștii influenți care au contribuit esențial la popularizarea curentului muzical reggae și solist al trupei Toots and the Maytals, a murit tot la vârsta de 77 de ani, în 2020.

Anunțul a fost făcut într-o declarație de presă de familia sa: „Cu inimile îndurerate anunțăm că Frederick Nathaniel “Toots” Hibbert a plecat dintre noi în pace, în această seară, înconjurat de familie, la Spitalul Universitar, în Jamaica”.