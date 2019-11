Abi Talant a mers de curând cu un prieten, la un magazin de ceasuri de lux. După ce a încercat mai multe Rolex-uri, lui Abi Talent i-a căzut pata pe un Rolex Datejust, estimat la 7.500, și așa că a scos cardul și a plătit pentru dorința lui, scrie cancan.ro.

Tânărul este din Buzău și este cunoscut ca un puști minune, și asta după ce mai multe săptămâni a ocupat locul unu în trending-ul de pe youtube, ajungând la un record de accesări, cu piesa ”Papuci Gucci”. „Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit tânărul artist pentru o publicație din România.

”Sunt cea mai mare vedetă”

Lui Abi Talent nu îi este rușine să spună că provine dintr-o anumită etnie. „Eu sunt țigan. Cu astea opt clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de șase luni. Am văzut treaba asta cu trap-ul. Am zis: de ce să-i las pe ăștia să facă greșit, când pot să fac eu, să fie bine. Am zis «Abi Talent» pentru că în România prinde «Abi Talent», prinde talent, finețe, de-astea, manele. Și maneaua este trap, numai că este turcească. Sunt țigan, știu ce e. Eu scriu versurile, nu ar mai fi natural dacă le-ar scrie altcineva. Mă cred…în momentul ăsta, sunt cea mai mare vedetă. Eu am cea mai mare atenție în momentul ăsta, sunt cel mai natural, nu mă prefac. Mai am trei frați, frații mei s-au obișnuit că sunt vedetă”, a explicat puștiul într-un interviu.

