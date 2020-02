Alin Ignat lucrează în MM ca secretar de stat. El a primit mașină de schimb de la o reprezentanță auto până când autoturismul lui urma să fie reparat, însă… Însă problemele nicidecum nu au dispărut, ci abia au început să apară.

„Asistentul” ministrului Violeta Alexandru a fost prins de polițiști, în județul Alba, în timp ce conducea o mașină cu numere provizorii expirate! Pe cale de consecință, pe numele său a fost deschis un dosar penal.

În direct la Realitatea Plus, secretarul de stat a ținut să lămurească problema: „Eu am avut o programare pentru o mașină pe care am lăsat-o la o reprezentanță de prestigiu. În schimbul mașinii, mi s-a oferit o alta. Am preluat-o de bună credință, nu mi-am pus problema că mașina nu e în parametrii legali de funcționare. Am fost oprit de echipajul de Poliție care mi-a solicitat documentele și a constatat că documentele erau expirate de o săptămână. Nu aveam cunoștință de acest lucru. Mașina e a unei reprezentanțe de mașini din Alba Iulia”.

Secretarul de la „Muncă” explică în continuare: „Am luat legătura cu această firmă și, când le-am sesizat acest aspect, ei au făcut verificări și au constatat că mai aveau trei mașini în circulație la fel. I-au sunat imediat pe soferii care le aveau… Voi face o acțiune în instanță. Singura vină e că nu am verificat actele la preluarea mașinii”.

