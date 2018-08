MUȘCĂTURA-ȘANCRU, opera țânțarilor din noua generație care terorizează Capitala. Imagini din categoria NO COMMENT

În timp ce Primăria Capitalei și firma contractată pentru a ne scăpa de țânțari nu ajung la o înțelegere, bucureștenii sunt în continuare ciuruiți de aceste insecte periculoase. Mai mult, există și alertă de virus West Nile, transmis prin înțepătura de țânțar.





Copiii suferă cel mai mult, deși bani sunt pentru dezinsecție și sunt bani publici. Însă direcțiunea de la PMB; conform spuselor directorului de la Coral Impex, face „economii” și nu autorizeaza ieșirea mașinilor specifice pentru a aplica tratament anti-țânțar.

Gabriela Firea, foarte probabil, habar nu are de situația întortocheată din ograda PMB, deoarece în urmă cu puțin timp aceasta s-a plâns, într-o scrisoare publică, de faptul că firma contractată nu și-a făcut datoria.

Iată mesajul unei mame pe nume Corina, postat pe o rețea de socializare, cu rugămintea ca acesta să ajungă sub ochii sau la urechile edilului:

„O invit pe Dna Firea si pe toti cei responsabili de a da cu solutii impotriva tantarilor care efectiv te mananca de viu cand mergi pe strada si in parc, sa vina si ei sa se plimbe impreuna cu copiii in parcul Carol, Tineretului si in tot Bucurestiul. Este bataie de joc!!!!! Fetele mele si inclusiv eu si sotul suntem ciuruiti in mers de aceste lighioane infometate!!!! Faceti ceva numai furati milioane de euro ! Va rog distribuiti pt ca nu pot pune pe profilul lor public sa vada!!!”

Imaginile sunt grăitoare:

Picioarele micutei sunt ciuruite.

Boli transmise de tantari:

Malaria - se transmite prin muscatura tantarului anofel si afecteaza in special Africa sub-sahariana. Simptomele sunt resimtite dupa 830 de zile si includ:

febra;

frisoane;

dureri articulare;

varsaturi;

anemie;

cefalee;

astenie;

parestezii, paralizii, convulsii (mai rar, in cazul pacientilor cu sistemul imunitar foarte slabit).

Exista doua tipuri de malarie: benigna si maligna. Tipul benign este mai bland si mai usor de tratat. Malaria maligna poate fi foarte grava, uneori fatala. Tratamentul se face in institutii de specialitate si este diferit pentru diferitele forme ale bolii. Declararea cazului si internarea sunt obligatorii.

Febra galbena este o boala infectioasa provocata de un arbovirus, intalnita in regiunile tropicale ale Africii si regiunile nordice ale Americii de Sud. Boala este transmisa de tantarii din specia Aedes Aegypti. Virusul are o perioada de incubatie de 36 zile, dupa care infectia se manifesta prin febra mare si subita, congestionarea fetei, care devine buhaita, si prin dureri abdominale si musculare. Vaccinarea este cea mai eficienta modalitate de preventie; este obligatorie in zona endemica si protejeaza pe o durata de 10 ani.

Pagina 1 din 2 12