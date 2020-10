Când avea șapte ani, președintele Donald Trump l-a lovit cu pumnul pe profesorul său de muzică de la școală. „De fapt i-am învinețit profesorului un ochi”, a scris el în cartea sa din 1987 The Art Of the Deal, „pentru că nu credeam că știe nimic despre muzică”. Trump a spus că a fost „aproape exmatriculat” din cauza incidentului, dar asta sugerează că este la fel de pasionat de muzică ca și de comerț sau taxe, scrie BBC.

Președintele SUA este un mare fan al The Rolling Stones, Eminem și Elton John, dar piesa lui preferată este cea a lui Peggy Lee : Is That All There Is? Este o alegere interesantă: balada nihilistă a lui Lee spune, în esență, că viața este o serie de dezamăgiri lipsite de sens, așa că ai putea să-ți bei durerile și să uiți de restul lumii. Donald Trump o vede diferit: „Este o melodie grozavă pentru că am avut aceste succese extraordinare și apoi mă duc la următorul.

Deci, ce zici de rivalul său democrat, Joe Biden? Ei bine, gusturile sale nu mai sunt actualizate. Trupa sa preferată este una de folk irlandez tradițională The Chieftains, așa cum a declarat pentru People Magazine în 2012, adăugând: „Aș cânta Shenandoah dacă aș avea vreun talent muzical”. Cântecul Shenandoah, pe care The Chieftains l-au înregistrat în 1998, datează de fapt de la începutul secolului al XIX-lea. este povestea unui vânător de blănuri care se îndrăgostește de fiica unui șef indian american, este plină de romantism, un ecou al primele zile ale Americii.

Niciuna dintre aceste melodii nu a fost redată pe traseul campaniei anul acesta – însă preferințele muzicale ale candidaților la mitinguri și în reclame oferă o privire asupra a ceea ce cred că funcționează pentru susținătorii lor.

Lista de redare a lui Trump se bazează puternic pe melodiile rock clasice care proiectează puterea și încrederea în sine. El intră frecvent pe scenă cu We Are The Champions – al cărei refren, „No time for losers”, ar putea fi aproape monologul interior al președintelui. Tina Turner cu The Best („ești mai bun decât toți ceilalți”) și Eye of the Tiger („doar un om și voința lui de a supraviețui”) îndeplinesc funcții similare – transmitând ideea lui Trump ca este un lup singuratic, care se luptă cu instituția politică.

Lista de redare a lui Joe Biden a fost aproape uniform împărțită între artiștii de afro-americani și albi de când și-a anunțat candidatura în aprilie 2019. De curând, melodia sa de deschidere a mitingurilor a fost „The People” – The Staple Singers – un imn înălțător și sufletesc pentru unitate, al cărui titlu a fost luat din preambulul Constituției SUA.„S-ar putea să aveți sângele negru / Sau s-ar putea să aveți sângele alb”, cântă grupul Evangheliei, „Dar toți trăim din sânge / Deci, nu lăsați pe nimeni să se strecoare în noroi”. Este genul de mesaj pe care Joe Biden l-a căutat ca să-și construiască campania, cerând armonie și stabilitate.