Ascensiunea și decăderea unui milionar. Cum a reușit să scape de depresie după ce a pierdut totul

Depresia care l-a înecat în băutură și droguri

Un fost milionar care a rămas fără adăpost după ce afacerea sa și viața de familie s-au prăbușit a povestit cum a reușit să se repună pe picioare. Acesta părea să aibă totul după ce a înființat o afacere de succes în electricitate și instalații sanitare, în urmă cu douăzeci de ani, care înregistra peste 1 milion de lire sterline anual.

O serie de evenimente neașteptate l-au făcut pe Andrew să cadă în patima alcoolului pentru a face față depresiei, omul de afaceri ajungând să piardă atât casa, cât și familia pe care o avea. Primul eveniment nefericit a avut loc în 2018, în timp ce Andrew era în vacanță în Croația, când a pierdut un contract important.

În lunile care au urmat, soția sa de atunci a fost diagnosticată cu cancer la sân, mama lui a suferit un accident vascular cerebral, iar cel mai bun prieten al său s-a sinucis. În tot acest timp, Andrew se confrunta cu probleme grave de sănătate. Ulterior, Andrew a recunoscut că nu a fost alături de soția sa și „s-a simțit inutil” că nu poate avea grijă de ea.

„Nu am fost acolo pentru ea pentru că eram implicat în afacerea mea. Nu puteam să o duc la spital pentru că ar fi însemnat să renunț la afacere. M-am simțit inutil. Aveam bani și afaceri, dar nu puteam să am grijă de singura persoană la care țineam”, a povestit Andrew potrivit Mirror.

Omul de afaceri a început să se drogheze și să bea alcool, petrecând din ce în ce mai mult timp la birou. „Am avut un dormitor amenajat în birou pentru că dacă m-aș fi întors acasă ar fi trebuit să plec înapoi la 5 dimineața. Nu i-am putut spune soției mele că mă droghez și că beau, așa că am preferat să stau departe de ea.”

Salvarea lui Andrew

Problemele lui au ajuns la apogeu când, într-o zi, conducând înapoi la serviciu, Andrew a făcut un ocol neplanificat și s-a îndreptat spre rulota lui. Și-a oprit cele trei telefoane și a petrecut două zile singur, timp în care a căzut într-un somn adânc. A fost nevoie de un an până când și-a cheltui banii care îi rămăseseră înainte de a cere ajutor.

Andrew s-a prezentat la organizația de caritate pentru persoane fără adăpost din Southend, HARP, cu doar două genți în care erau două perechi de pantaloni scurți și patru cămăși. În ciuda faptului că „a pierdut totul”, Andrew simte că a realizat mai multe în ultimii doi ani decât a făcut vreodată.

Andrew este mai sănătos și mai fericit. „M-am simțit rușinat și nu am vrut să cer ajutor. Am fost la Citizens Advice și le-am spus povestea mea pentru Universal Credit și mi-au dat niște bani în acea zi – fără rușine sau jenă. Dacă cineva m-ar fi sunat și ar fi spus că își ia o zi liberă pentru că este depresiv, nu aș fi fost foarte înțelegător. Mi s-a părut o slăbiciune. Dar numai când am recunoscut-o, m-am simțit mult mai bine”, a povestit Andrew.

HARP l-a ajutat pe Andrew cu cazarea, înainte de a se muta într-un cămin și în cele din urmă într-o casă în Southend. Andrew a povestit că sprijinul financiar, emoțional și practic pe care i l-au oferit cei de la HARP a fost salvarea lui. „Sunt oameni atât de altruişti acolo, te ajută cu mâncare, cu toate nevoile medicale de care ai nevoie, atâta timp cât vei fi dispus. Mi-au salvat viața”, a povestit el.