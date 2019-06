Asasinul polițistului Cristian Amariei, externat și dus la penitenciarul Popa Șapcă

Asasinul polițistului Cristian Amariei a ajuns, joi dimineața, la penitenciarul Popa Șapcă din Timișoara. El a fost externat de la Spitalul Clinic de Urgență Municipal în jurul orei 9,00 și, conform procedurii, este depus în detenție.





Scoaterea criminalului din spital a fost o adevărată declarație de forță a Poliției. Pentru a se asigura că nu vor fi incidente, având în vedere faptul că individul este unul periculos, la fața locului au fost mai multe echipaje ale forțelor de ordine, inclusiv Serviciul de Acțiuni Speciale, traficul în zonă a fost blocat până ce deținutul, flancat de mascați, a părăsit zona într-o mașină specială.

Ionel Marcel Lepa, 47 de ani, era dat în urmărire internațională pentru o condamnare de 4 ani și 8 luni (tentativă de tâlhărie calificată) la care se adăuga și un rest de pedeapsă de peste patru ani. În timpul acțiunii de punere în executare a mandatului, bărbatul l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei, de la Postul Recaș. În continuare, procurorul de caz va stabili când deținutul va fi chemat arestat preventiv și adus la audieri pentru noul dosar deschis pe numele lui, pentru uciderea polițistului Cristian Amariei. De joi însă, lepa va intra în programul obligatoriu de carantină în penitenciar, care durează 21 de zile. ”În această perioadă deținutul va fi pus sub observare, i se va face un examen medical, complex, și va parcurge o evaluare multidisciplinară (psihologică, ediucațională etc). El va urma un program special susținut de specialiștii penitenciarului. După 21 de zile, o comisie va stabili și individualiza pedeapsa sa”, a declarat pentru EVZ Ramona Ilieș, purtătoarea de cuvânt a Penitenciarului Timișoara. Având în vederea gravitatea faptelor de care e acuzat Lepa, și anii de pedeapsă pe care îi are de executat, acesta va fi transferat pentru executare propriu-zisă, într-un penitenciar d emaximă siguranță, cel mai probabil la Arad.

