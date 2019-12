Asasinul din Rusia folosea un nume fals, Serghei Fedotov, cu care a intrat în Bulgaria fără a fi recunoscut, s-a cazat la Sofia într-un hotel aflat în apropierea birourilor unui producător de armament ce vindea muniție Ucrainei. El conducea o echipă de trei persoane.

Unul dintre oamenii din echipa asasinului a pătruns, într-o zi, în garajul închis al producătorului de armament și a pus otravă pe mânerele ușilor și a reușit să plece nedetectat. Cu toate acestea, a existat o imagine blurată pe o cameră de supraveghere.

La scurt timp, pe când producătorul de armament Emilian Gebrev era într-o întâlnire de afaceri, la un restaurant aflat pe acoperișul unei clădiri, a început să aibă halucinații și să vomite.

Grebev, în vârstă de 65 de ani, a fost internat timp de o lună, din cauza otrăvirii, iar fiul său și unul dintre directorii companiei sale au fost, de asemenea, otrăviți. După ce a fost externat, asasinul Kremlinului l-a otrăvit din nou pe Emilian Gebrev și pe fiul acestuia la casa lor de vacanță de la Marea Neagră. Din fericire, au supraviețuit toți, chiar dacă partenerul de afaceri al lui Grebev nu e încă refăcut complet.

Prostie sau complicitate

Tentativa de asasinat din 2015 nu se remarcă doar prin îndrăzneală și persistență, ci și prin faptul că serviciile secrete occidentale nu au aflat de incident. Procurorii bulgari care s-au ocupat de caz nu au reușit să găsească probe și au închis cazul.

Acum, oficialii occidentali din zona securității spun că acest caz de otrăvire din Bulgarie reprezintă un indiciu critic în încercarea de a expune campaniile criminale ale Kremlinului și că arată amploarea rețelei de agenți ruși însărcinați cu eliminarea inamicilor lui Putin și cu destabilizarea occidentului.

Cu cazul din Bulgaria, am avut un moment de iluminare și am înțeles că toate informațiile se potrivesc, a explicat un oficial al unui serviciu secret european, sub protecția anonimatului.

Miza lui Putin

În a treilea deceniul al puterii sale absolute asupra Rusiei, Vladimir Putin încearcă să recâștige poziția de putere mondială pentru imperiul său. Și, întrucât nu are nicio șansă economic sau militar nici contra SUA, nici măcar comparativ cu China, liderul de la Kremlin s-a angajat în războiul murdar al spionajului, asasinatelor, hackingului și utilizării de mercenari.

În octombrie, The New York Times dezvăluia cum un grup de spioni ai lui Putin, cunoscuți ca Unitatea 29155, au fost însărcinați cu comiterea de asasinate și destabilizare politică în Europa. Printre operațiunile acestei unități se numără tentativa de asasinat asupra fostului spion rus Serghei Skripal, în Marea Britanie, tentativa eșuată de lovitură de stat din Muntenegru și destabilizarea Republicii Moldova.

Serviciile secrete occidentale știu acum și cine conduce această unitate de asasini – General Maior Andrei V. Averianov, precum și unde se află sediul central din Moscova al acestei unități secrete.

Cine conduce temuta Unitate 29155

Acum se știe că tentativa de asasinat asupra bulgarului Gebrev a fost punctul de cotitură pentru occidentali în înțelegerea amplorii și perciolelor războiului secret al lui Putin prin Unitatea 29155.

De la publicarea acelui articol din The New York Times s-au mai aflat o mulțime de informații, printre care adevărata identitate a unor asasini și spioni, dar și activități de război asimetric desfășurate de Kremlin în Franța și Spania.

În plus, în urmă cu puțin timp, Germania a expulzat doi diplomați ruși, ca răspuns la asasinarea, în plină zi, pe teritoriu german, a unui fost comandant al rebelilor din Cecenia. Deocamdată nu se știe dacă operațiunea a fost făcută de aceeași Unitate 29155 sau de alți asasini de-ai lui Putin.

Serviciile secrete occidentale se străduiesc acum să pătrundă în tainele acestei unități de asasini, să le înțeleagă modul de operare.

De exemplu, Gebrev a devenit țintă, cel mai probabil, pentru că a îndrăznit să vândă armament într-o zonă considerată de Kremlin a sa și pentru că a vrut să cumpere o fabrică pe care o controlează unul dintre afaceriștii lui Putin. Gebrev spune că la tentativa de asasinat asupra sa oamenii liderului de la Kremlin au avut și complici locali.

Dezvăluiri de dincolo de moarte

Otrava folosită de asasinii lui Putin are efect lent. Emilian Gebrev și-a dat seama că e ceva în neregulă cu el pe 27 aprilie 2015, când ochiul său drept a devenit „roșu precum steagul sovietic”. Și își simțea ochiul ca și când cineva i-ar fi turnat o găleată de nisip în el.

În seara următoare, pe când se afla larestaurantul său favorit de la etajul 19 al Hoteluluui Marinela, un loc select din capitala bulgară Sofia, Gebrev a început să vomite violent și a fost dus de urgență la spitalul militar din localitate. Acolo, a început să vadă o explozie de culor, apoi nu a mai văzut culorile deloc, vederea sa devenind alb-negru.

Pe măsură ce halucinațiile se intensificau, industriașul a început să vadă tot felul de creaturi fantastice care trăgeau de el. „Cred că am ajuns de trei ori în lumea de dincolo”, a povestit Gebrev, iar medicii i-au spus că aproape l-au pierdut.

O zi mai târziu, directorul de producție al companiei de armament, Valentin Tahchiev, a ajuns în stare gravă la spital, iar la câteva zile a ajuns la terapie intensivă și fiul lui Emilian Gebrev, Hristo, pe care tatăl său îl pregătește pentru a prelua conducerea companiei pe care o deține, Emco. El a explicat că firma i-ar fi distrusă dacă și el, și fiul său ar muri.

Anchetă ratată

În timp ce Gebrev, fiul său și directorul firmei se recuperau în spital, procurorii din Bulgaria n-au reușit nimic semnificativ înanchetă. Nici presa n-a fost foarte interesată de caz, având în vedere lunga istorie de asasinate la comandă din această țară cândva satelit al Moscovei. Procurorul general a sugerat că Gebrev s-ar fi intoxicat cu rucola contaminată. Ulterior, când au apărut celelalte două cazuri, au admis că este vorba de otrăvire, dar ancheta n-a avansat.

Când a fost externat, Emilian Gebrev s-a alăturat familiei sale la vila de la Marea Neagră, unde inddustriașul și fiul său au fost din nou otrăviți. De această dată expunerea a fost mai mică și simptomele mai puțin grave, astfel că în două săptămâni au fost tratați și restabiliți la același spital militar din Sofia.

În ciuda celor două tentative de asasinat prin otrăvire, procurorii de la Sofia nu au reușit să găsească dovezi, iar serviciile secrete din Bulgaria nu au raportat niciodată descoperirea vreunei echipe de asasini ai Kremlinului operând la Sofia.

„De fiecare dată când se întâmplă ceva legat de Rusia, serviciile de informații ale Bulgariei sunt foarte incompetente”, a declarat Rosen Plevneliev, președinte al țării în momentul tentativelor de asasinat. „Serviciile bulgare nu își doresc să se înfrunte cu Rusia într-un război de spionaj sau hibrid”, a adăugat fostul șef al statului.

Și, pentru că spitalul militar din Sofia nu a reușit să identifice substanța cu care a fost otrăvit, Gebrev a trimis probe la un laborator din Finlanda, Verifin, care a detectat două substanțe în urina sa, una neindentificată, însă despre cea de a doua au descoperit că este dietil fosfonat, folosită pentru pesticide.

În vara următoare, ancheta a fost închisă de autoritățile de la Sofia, care păreau să nu aibă idee despre existența Unității 29155. La fel ca serviciile de informații din restul Europei…

Și, în timp ce cazul lui Emilian Gebrev rămânea cu autor necunoscut, grupul de asasini ai lui Putin erau foarte ocupați, potrivit The New York Times. Între 2016 și 2018, ofițerii Unității 20155 au făcut zeci de drumuri între Moscova și diferite țări din Europa,

Iar operațiunea lor din Bulgaria ar fi rămas, probabil, nedescoperită, dacă nu ar fi apărut o altă otrăvire.

Un moment crucial

În martie 2018, un fost spion rus pe nume Sergei V. Skripal a fost otrăvit cu un agent neurotoxic numit Novicioc la Salisbury, în Marea Britanie. Operaţiunea de otrăvire a fost atribuită de serviciile de contraspionaj britanice unui ofiţer cu grad înalt în serviciul de informaţii al armatei ruse (GRU), care folosea un pașaport cu numele de Serghei Fedotov.

Vreme de cinci ani, acest agent al GRU ascuns sub numele de Fedotov a bătut Europa înlung și-n lat, ajungând din Serbia în Spania și din Elveția în Marea Britanie, unde a fost detectat cu câteva zile înainte de tentativa de asasinat asupra lui Skripal.

De asemenea, el a fost detectat în Bulgaria de trei ori în 2015 – în februarie, în aprilie, la prima otrăvire a lui Gebrev, și în mai, la cea de a doua tentativă de ucidere a industriașului bulgar.

Dâra de moarte lăsată de omul lui Putin din GRU

Investigatorii britanici l-au identificat pe așa-zisul Serghei Fedotov ca Denis V. Sergeev, un ofițer de rang înalt din GRU, veteran al armatei din Rusia în războiul din Caucazul de Nord.

Această descoperire a fost coroborată cu cazurile de otrăvire din Anglia și Bulgaria, și a ajutat serviciile secrete europene să documenteze nu doar cele două tentative de asasinat, dar și modul în care a fost coordonată campania Unității 20155 în Europa.

Iar în ultimele săptămâni același „Fedotov” a fost în centrul unei operațiuni din Spania. Cea mai înaltă instanță penală din Spania cercetează implicarea agentului GRU în protestele din Catalunia din 2017. Și asta pentru că există dovezi că spionul rus a ajuns la Barcelona cu câteva zile înaintea referendumului pentru autonomia regiunii spaniole.

În plus, s-a aflat că a avut complici și în Bulgaria, pe doi spioni ce folosesc numele de Georgi Gorshkov și Sergei Pavlov. Iar „Pavlov” a fost identificat și la Londra, cu puțin înainte de atentatul asupra lui Skripal.

Bulgaria. În sfârșit, ancheta se mișcă

Pe baza informațiilor primite de la britanici, procurorul general al Bulgariei, Sotir Tsatsarov, a redeschis cazul în octombrie 2018. Imediat, anchetatorii au descoperit probe noi, precum faptul că „Fedotov” și alți doi agenți ai Unității 29155 s-au cazat la Hotelul Hill din Sofia, unde producătorul de armamant Emilian Gebrev își are birourile. Mai mult, aceștia au insistat să primească o cameră cu vedere spre o parcare subterană în care firma Emco își ține mașinile.

În garaj, procurorii audescoperit imagini de pe camera de supraveghere care arată o persoană apropiindu-se de Nissanul lui Gebrev, ca și de mașina fiului său. Mai mult, în imagini se vede cum agentul pune o substanță pe mânerele ușilor celor două vehicule.

Existența înregistrării a fost confirmată oficial de procuratura generală din Bulgaria, care aprecizat însă că este de slabă calitate tehnică. Dar, deși fețele nu se disting cu claritate, se așteaptă o analiză a FBI, căruia i s-a cerut ajutorul în achetă.

Infromațiile privind mișcările celor treiagenți GRU arată că aceștia au părăsit Bulgaria pe 28 aprilie 2015, pe când Gebrev, fiul său și directorul firmei sale zăceau în spital.

Putin vrea monopol pe piața armelor

În prezent există puține dubii că Gebrev a fost vizat din cauza faptului că produce muniție și arme ușoare. Mai ales că în ultimii ani s-a constatat că existența unor mici producători ce ar putea sparge monopolul Rusiei asupra producție de arme a alarmat Kremlinul. La un întâlnire cu oficiali de rang înalt din domeniul securității, președintele rus Vladimir Putin a atras atenția că poziția Rusiei în industria de armament este amenințată.

Trebuie să facem totul pentru a păstra dominația Rusiei pe piața mondială de armament”, a spus, clar, Vladimir Putin.

Iar Bulgaria, care vinde armament și muniție de circa 1,2 miliarde de euro, nu a putut trece neobservată de Kremlin. „Este o mare problemă pentru Rusia”, a explicat Tihomir Bezlov, un analist de securitate de la Centru pentru Studiul Democrației din Sofia. „Noi nu producem avioane sau tancuri, dar în domeniul armelor ușoare suntem o competiție serioasă”, a mai punctat Bezlov.

Iar afacerea lui Emilian Gebrev era fix în acest domeniu și, în plus, reușise să pătrundă pe piața din India. Concurența, dar și faptul că vindea arme Ucrainei, marele dușman al Rusiei, l-a transformat într-o țintă, crede Gebrev. Plus faptul că a vrut să cumpere Dunarit, o fabrică de armament deținută de oligarhul rus Konstantin Malofeev, aflat pe listele de sancțiuni ale SUA și UE pentru susținerea separatiștilor din estul Ucrainei.

„Aș fi fost cel mai fericit să nu fi fost otrăvire, ci să îmi fi fost rău de la rucola contaminată. Nu cred că sunt atât de important încât să vrea cineva să mă omoare”, a spus Gebrev.

