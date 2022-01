„Aș da orice să pot să întorc timpul, orice!”. Scrisoarea polițistului care a omorât-o pe Raisa

Au trecut opt zile de la accidentul rutier care a condus la moartea Raisei și accidentarea prietenei sale. Ancheta oamenilor legii în dosarul în care agentul de poliție care a provocat evenimentul este cercetat pentru omor din culpă continuă. Joi, 20 ianuarie, bărbatul a fost din nou audiat cu privire la cele întâmplate.

Agentul de poliție a recunoscut că a condus cu viteză excesivă și că nu deținea cunoștințele necesare pentru a oferi primul ajutor. El a mai spus oamenilor legii că ar fi avut loc un schimb de geacă între el și un coleg de poliție, însă nu pentru a mușamaliza cazul, ci pentru a se proteja de linșările oamenilor de la locul accidentului.

Potrivit ultimelor informații cu privire la cazul cu pricina, polițistul a transmis familiei Raisei o scrisoare în care și-a exprimat regretul cu privire la accidentul pe care l-a produs. Redăm scrisoare integrală în continuare.

Scrisoarea polițistului către familia Raisei

„Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar…

Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră, nevoită să treacă prin acest tragic eveniment.

Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice!

„Sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal”

Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare.

„Orice pot să ofer, o voi face”

Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut.

Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare.

Orice pot să ofer, o voi face.

Sincere regrete”, se arată în scrisoarea agentului de poliție către familia Raisei, publicată de indrumari-juridice.eu.