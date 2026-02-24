Artiștii din CSI și statele agresive vor putea participa la evenimente în Republica Moldova doar cu notificare prealabilă

Republica Moldova. Artiștii din Comunitatea Statelor Independente (CSI) și din state condamnate internațional pentru agresiune armată vor putea participa la evenimente culturale în Republica Moldova doar dacă instituțiile organizatoare notifică în prealabil Ministerul Culturii.

Măsura, anunțată la 24 februarie, nu interzice spectacolele sau colaborările internaționale, ci urmărește prevenirea tensiunilor publice și a prejudiciilor de imagine pentru instituțiile statului.

„Managerii instituțiilor culturale trebuie să evalueze din timp eventualele riscuri și să notifice Ministerul Culturii, înainte de anunțarea publică și punerea în vânzare a biletelor, despre invitarea și/sau implicarea unor oameni de creație din străinătate, pentru participarea în cadrul proiectelor și activităților cultural-artistice organizate pe teritoriul Republicii Moldova”, se arată în comunicatul Ministerului.

Ministerul precizează că invitarea la manifestările culturale a unor persoane care susțin sau justifică agresiuni armate poate afecta interesul public, morala și imaginea instituțiilor culturale.

„Libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate și cu respectarea valorilor unei societăți democratice. Invitarea unor persoane publice care susțin sau justifică public agresiuni armate poate afecta interesul public, morala, și imaginea instituțiilor culturale”, se mai menționează în comunicat.

Autoritățile subliniază că instituțiile trebuie să acționeze responsabil și să rămână deschise publicului și dialogului artistic. Libertatea de exprimare și creația artistică trebuie să respecte valorile unei societăți democratice, fără a pune în pericol securitatea sau reputația culturală a țării.

În ultimul an, mai mulți artiști ruși acuzați că susțin războiul din Ucraina au evoluat în Moldova, generând critici din partea societății civile. Unele evenimente au fost anulate, însă motivele invocate au fost organizatorice, nu restricții oficiale. După prestația unor artiști ruși, la invitația politicianului Renato Usatîi, parlamentari PAS au solicitat o atenție sporită asupra artiștilor admiși pe teritoriul Moldovei.

Astăzi, 24 februarie, la patru ani de la invazia pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, autoritățile și societatea civilă au transmis mesaje de solidaritate cu poporul ucrainean și apeluri pentru o pace justă și durabilă.

Invazia declanșată la 24 februarie 2022 a schimbat radical viața a milioane de ucraineni. Peste un milion dintre ei au tranzitat teritoriul Republicii Moldova în căutarea unui loc sigur. În prezent, peste 100.000 de cetățeni ucraineni se află încă în țara noastră, iar câteva mii au ales să-și lege destinul de Republica Moldova.