Artiștii anilor ’90, talentați în bucătărie

Festivalul Diskoteca, care va avea loc la Timișoara în perioada 31 Martie - 2 Iunie, va găzdui nume mari ale vedetelor anilor , 90.





Solistul și actorul american Marty Cintron, cunoscut pentru hit-uri precum Where Do You Go, Please Don’t Go sau Thomas Anders, solistul trupei M o d e r n Ta l k i n g , sunt doar două dintre vedetele care vor urca pe stadionul Dan Paltinișanu din Timișoara. Ambii cântăreți sunt fani înrăiți ai gătitului și nu ratează nicio ocazie pentru a-și arăta talentul în bucătărie. Astfel, ne-au împărtășit și nouă câteva din rețetele lor secrete:

Rețeta de clătite americane a lui Marty Cintron:

● 1 ½ căni de făină

● 6 linguri de zahăr

● 2 lingurițe de praf de copt

●¼ lingurițe de sare

● 1 ¼ căni de lapte 1% grăsime

●¼ căni de unt de arahide

● 1 lingură de ulei de floarea soarelui

●½ linguri de extract de vanilie

● 2 ouă mari ușor amestecate Mod de preparare:

1. Presărați ușor făină în cană de măsurare uscată și neteziți cu cuțitul. Amestecați apoi făină, zahărul, praful de copt și sărea într-un bol mare. Combinați laptele și ingredientele rămase; se adaugă la amestecul de făină, amestecând pană la uniformizare.

2. Turnați aproximativ ¼ din cană într-o tigaie mare, în mijloc. Întoarceți clătitele când vârfurile sunt acoperite cu bule și marginile fierte.

Rețeta de paste bolognese cu chilli a lui Thomas Anders:

● 500g carne de friptură

● 1 lingură de ulei de măsline

● 1 bol de roșii tocate

● 1 ceapă mare albă

● 1 ardei roșu tăiat cubulețe

● 120g ciuperci feliate

● 1 1/2 linguriță piure de roșii

● 4 căței de usturoi măruntiti

● 350 ml de supă de carne de vită

● 1 linguriță de paprika

●2 lingură de chimen măcinat

● 1 linguriță de coriandru

● 1 linguriță de oregano

● 1 linguriță de piper negru măcinat

● 1/2 linguriță sare

● 1 linguriță fulgi de chilli

Mod de preparare:

Pregătiti toate legumele așa cum sunt definite în lista ingredientelor. Începeți prin a pune o tigaie pe foc mediu, adăugati o lingură de ulei de măsline și lăsați să se încălzească. Se adaugă ceapa și usturoiul și se prăjeste la foc mediu până când ceapa devine translucidă. Se condimentează ușor carnea de friptură cu sare și piper și se adaugă în tigaie. Puneți apoi ardeii și ciupercile în tigaie și lăsațile pe foc timp de un minut. Adăugați piure de roșii, boia de ardei, chimen, piper, sare, praf de chilli, fulgi de ardei iute, oregano și coriandru. Se amestecă împreună ingredientele, se lasă să se gătească condimentele timp de încă un minut. Se adaugă roșiile tăiate și se amestecă bine. Acoperiți parțial cu un capac, reduceți căldura și fierbeți timp de aproximativ 2 ore. La final, spaghetele se servesc lângă un pahar cu vin.

